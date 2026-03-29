Fünfter Urlaub: Sendet König Frederik "arrogantes Signal"?

König Frederik X. (57) sorgt schon wieder für Diskussionen rund um sein Urlaubsverhalten. Kaum vier Monate sind im Jahr 2026 vergangen, da nimmt das dänische Staatsoberhaupt bereits seine fünfte Auszeit – und überlässt dabei die Amtsgeschäfte seiner Mutter, Königin Margrethe (85). Die Osterpause ist gleichzeitig Frederiks dritter Solourlaub allein im Monat März. Zuvor hatte er nach dem offiziellen Besuch mit Königin Mary (54) in Australien das Programm um ein paar Ferientage verlängert, wie jetzt bekannt wurde. Auch vom 6. bis zum 8. März war die königliche Familie bereits im Urlaub. Königshauskommentatorin Trine Villemann kritisiert die erneute Pause laut Ekstrabladet nun scharf und wirft Frederik vor, ein "arrogantes Signal" zu senden.

Die Expertin macht deutlich, dass die vielen Reisen in der aktuellen wirtschaftlichen Lage problematisch wirken. "Wie viele gewöhnliche Dänen können sich leisten, einen längeren Osterurlaub zu machen? Nicht sehr viele", erklärt sie. Trine verweist auf den Krieg im Nahen Osten, explodierende Ölpreise und die Tatsache, dass immer mehr Menschen Schwierigkeiten haben, ihre Budgets zusammenzuhalten. "Ich finde, dass es arrogant aussieht. Die Dänen verdienen ein Königshaus, das ein bisschen darüber Bescheid weiß, was in der wirklichen Welt passiert", so die Kommentatorin. Wie aus dem offiziellen Hofkalender hervorgeht, verbrachte Frederik bereits 2025 insgesamt 52 Tage im Ausland auf Urlaub – verteilt auf elf verschiedene Reisen, was rund sieben Wochen Ferien entspricht.

Frederik selbst hatte den Begriff "Timeout" für seine Auszeiten geprägt, der in dem Buch "Kongeord" verwendet wurde, das anlässlich des Thronwechsels 2024 erschien. "Es ist wichtig mit Timeouts, weil wir wahrscheinlich noch mehr zu tun bekommen werden. Mary und ich haben Interessengebiete, die zunehmend unsere Anwesenheit in sehr unterschiedlichen Foren im Inland und im Ausland erfordern werden", heißt es darin. Wie viele zusätzliche Auszeiten Frederik innerhalb Dänemarks nimmt, bleibt der Öffentlichkeit allerdings verborgen – diese Informationen werden nicht im offiziellen Kalender aufgeführt.

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Getty Images König Frederik im August 2024

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Getty Images König Frederik und Königin Margrethe bei Frederiks Krönung 2024

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Getty Images König Frederik X. und Königin Mary, 2024