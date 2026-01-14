Ganz persönlich: König Frederik liest sein eigenes Hörbuch

Fans des dänischen Königshauses können König Frederik (57) bald hautnah erleben. Nachdem der Monarch auf dem Thron Platz genommen hatte, wurde das Buch "Kongeord", zu Deutsch "Königsworte", veröffentlicht. Es beschäftigt sich mit seinem Leben, seiner Familie und seiner Zukunft. Ein Hörbuch soll es auch geben – und das liest Frederik sogar selbst. Auf dem Instagram-Account des dänischen Palasts wurden jetzt Hinter-den-Kulissen-Bilder der Aufnahmen veröffentlicht. "'Königsworte' ist jetzt auf kongehuset.dk frei verfügbar – sowohl als E-Book als auch als Hörbuch. Seine Majestät der König hat das Buch selbst eingesprochen", heißt es in der Beschreibung.

Und Frederik hatte offenbar großen Spaß an der Vertonung. Die Fotos zeigen ihn mit einem breiten Grinsen im Gesicht am Mikrofon stehen. Ein genanntes Zitat zeigt, wie sehr der 57-Jährige sich seiner Verantwortung, als König für das Volk nahbar zu sein, bewusst ist: "Ich bin nun mal der Mensch, der ich bin. Und das werde ich auch weiterhin als König von Dänemark bestreben." Dabei war freies Sprechen für ihn nicht immer leicht. Vor seinem Amtsantritt soll er vor öffentlichen Reden Unbehagen empfunden haben. Deshalb habe er über Jahre immer wieder Medientraining bekommen. Für seine Antrittsrede Anfang 2024 soll auch Frederiks Frau Mary (53) eine entscheidende Rolle gespielt haben, weil sie die Worte zusammen mit ihm übte.

Heute gilt Frederik als souveräner und vor allem bodenständiger König. Er arbeitet fleißig und zeigt sich bei Events oder Staatsbesuchen mit bester Laune und Sicherheit. Bei so einem Überfluss an Arbeit ist es offenbar auch immer wieder wichtig, sich Auszeiten zu gönnen. Die dänische Presse zählte im Jahr 2025 insgesamt zehn Auslandsreisen. Dabei kommunizierte der Palast nicht immer genau, was die Gründe für die Reisen waren. Sie wurden meist mit einem "privaten Aufenthalt im Ausland" erklärt. Das Buch "Kongeord" hält Frederiks Meinung zum Thema Reisen fest: "Auszeiten sind wichtig. Wir werden es anders machen als meine Mutter." Seine Mutter, die abgedankte Königin Margrethe (85), gönnte sich nämlich nur selten einen Urlaub.

Getty Images König Frederik im Mai 2025

Getty Images König Frederik X. und Königin Mary beim Neujahrsempfang, Januar 2025

Dennis Stenild König Frederik X. kurz vor seiner Thronübernahme im Januar 2024