"War ein Fremdgänger": Miroslav Nemec packt über Affären aus

Miroslav Nemec (71) hat in der ARD-Dokumentation "Lebenslinien" überraschend offen über sein bewegtes Liebesleben gesprochen. Der 71-jährige Schauspieler, der jahrzehntelang als Kommissar Ivo Batic im Münchner Tatort ermittelte, gestand dabei unverblümt: "Ich war ein Fremdgänger." Heute ist Miroslav seit 2013 mit der Regisseurin Katrin Jäger verheiratet und blickt selbstkritisch auf die Fehler seiner Vergangenheit zurück. Mit seiner jetzigen Ehefrau, die er im Jahr 2000 als Filmstudentin kennenlernte, fand der gebürtige Kroate endlich sein Familienglück. Über zehn Jahre später, im Februar 2013, gaben sich die beiden das Jawort. Die gemeinsame Tochter Mila war ein Jahr zuvor zur Welt gekommen.

Besonders emotional wurde es, als Miroslav über seine Beziehung zu Schauspielerin Janina Hartwig (64) in den 1990er-Jahren sprach. Die Trennung von ihr sei vor allem für deren Tochter Amelie schwierig gewesen, die eine innige Bindung zu ihm aufgebaut hatte. "Mit Amelie und Janina war ich auf Neuland und ich musste mich selbst neu finden", erinnerte sich der Schauspieler in der Dokumentation. "Ich habe leichtfertig Dinge aufs Spiel gesetzt, Emotionen. Zumal auch für Amelie. Sie war mir stark zugeneigt und hat auch Papa gesagt. Für sie war es wirklich schwierig, als wir uns getrennt haben." Bereits in den 1980er-Jahren hatte Miroslav mit seiner damaligen Partnerin Rita Russek, bekannt aus der Serie "Wilsberg", zusammengelebt. Die beiden zogen gemeinsam nach München und waren vier Jahre ein Paar, bevor die Beziehung zerbrach. Die Freundschaft zwischen ihnen hielt jedoch – Rita wurde später sogar seine Trauzeugin. 1999 wurde Miroslav erstmals Vater, seine Tochter Nina stammt aus einer Ehe, die lediglich ein Jahr hielt.

Seine heutige Frau Katrin hat dem "Tatort"-Star geholfen, ein echter Familienmensch zu werden. "Dass man diese Verbundenheit hat und füreinander einsteht. Das hatte ich aus meiner Familie in Kroatien, aber es war verschüttet. Sie hat es angerührt und zum Leben erweckt", schwärmte Miroslav 2020 gegenüber der Bunte von seiner Ehefrau. Über seine Ex-Partnerin Rita sagte er: "Rita war bestimmt, entschlossen, eine Frau auf gleicher Ebene." Nach dem Ende seiner "Tatort"-Karriere beginnt für Miroslav nun ein neues Kapitel – privat ist er mit Katrin und Tochter Mila längst angekommen.

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Hannes Magerstaedt/Getty Images Miroslav Nemec am Set der "Tatort"-Folge "Mia san jetz da wo's weh tut"

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Getty Images Miroslav Nemec im Januar 2023 in München

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Getty Images Miroslav Nemec im Februar 2018