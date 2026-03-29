Musik: Johannes Oerding wird "im Leben nie richtig ankommen"

Johannes Oerding (44) hat gerade sein neues Album "Hotel" veröffentlicht. Die Songs entstanden während seines Sabbatjahres, das er nutzte, um zu reisen und Abstand von der Musik zu nehmen. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Johannes nun offen über seine Reise und sein Leben als Musiker, das von ständigem Unterwegssein geprägt ist. Dabei zieht er ein klares Fazit: "Ich werde nie richtig ankommen. Ich will immer unterwegs sein." Um Musik zu machen, brauche er Inspirationen und Geschichten, müsse anderen Personen zuhören und etwas erleben. "Ich finde die Vorstellung schön, dass das Leben ein Weg ist, den man immer weitergeht", fasst er seine Gedanken zusammen. Sein neues, inzwischen achtes Album entstand somit genau dort, wo sich der Sänger und Songwriter am wohlsten zu fühlen scheint: auf Reisen.

Auf seiner Reise ließ Johannes sein Instrument zunächst bewusst zu Hause. Nach einer langen und kräftezehrenden Open-Air-Tournee wollte er eine Pause einlegen und herausfinden, ob seine Kreativität von selbst zurückkehrt. "Ich hatte Angst, dass ich schon an dem Punkt war, an dem ich alles aufgeschrieben habe", gesteht der Musiker im Interview. Doch nach rund drei Monaten hielt er es nicht mehr ohne Musik aus und begann, seine Erlebnisse in Texten festzuhalten. Dieses Gefühl, nicht um die Musik herumzukommen, habe ihm neues Selbstvertrauen gegeben: "Vorher habe ich oft gezweifelt, ob ich mich und dieses Leben nur fake. Und die Antwort darauf war: Nein, weil ich ohne die Musik gar nicht kann. Gitarre zu spielen und dazu zu singen, liegt in meiner DNA", erklärt er.

Persönlich öffnet sich der Musiker auf "Hotel" stärker als zuvor. Er singt in "Parallel" offen über eine Trennung, in "Hier gehör ich hin" über emotionale Höhen und Tiefen der letzten Jahre. Mit "Wolken" verarbeitet Johannes den Tod seines Vaters. Das Offenlegen dieser Themen sei ihm immer leichter gefallen: "Mir wird es immer egaler, mich zu offenbaren", sagt er im Interview. Auch die Zusammenarbeit mit Weggefährten prägt das Album, das Duette mit Peter Maffay (76) und Sarah Connor (45) enthält. Eines ist sicher: Fans dürfen sich auf Songs voller Emotionen und Geschichten freuen, die Johannes auf seiner Reise gesammelt hat. Diese Art des Songwritings möchte der Musiker auch in Zukunft beibehalten. Er möchte unterwegs bleiben, zuhören, Geschichten sammeln – und sie dann in Musik verwandeln.

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RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"

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Getty Images Johannes Oerding, Sänger

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RTL / Boris Breuer Johannes Oerding und Peter Maffay, 2024