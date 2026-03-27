"Lustiger Onkel": So steht Johannes Oerding zu Kindern

Johannes Oerding (44) hat sich in einem Interview über sein Leben als Familienmensch geäußert – allerdings ohne eigenen Nachwuchs. Der Sänger, der mit vier Geschwistern aufgewachsen ist und mittlerweile acht Nichten und Neffen hat, fühlt sich in seiner Rolle als "lustiger Onkel aus Hamburg" rundum wohl. Obwohl er Kinder toll findet, sind eigene bei ihm und seiner Partnerin bislang nicht eingeplant. Er erklärte gegenüber dem Magazin SuperIllu: "Ein Teil von mir hat sich damit abgefunden, dass ich der 'lustige Onkel aus Hamburg' bin. Diese Rolle gefällt mir ganz gut."

Der Grund für seine Entscheidung liegt in der Sorge, weder seiner Musik noch möglichen Kindern gerecht werden zu können. "Ich finde Kinder toll, aber wenn ich welche hätte, würde ich mich zu 100 Prozent auf sie fixieren und die Musik in den Hintergrund treten – oder umgekehrt", resümierte Johannes. "Irgendeine Partei würde auf jeden Fall leiden." Ganz ausschließen möchte der Sing meinen Song-Gastgeber, der gerade sein neues Album "Hotel" veröffentlicht hat, die Möglichkeit einer Vaterschaft aber dennoch nicht. "Sag niemals nie!", fügte er im Gespräch mit SuperIllu hinzu.

Im Interview sprach Johannes auch über sein entspanntes Verhältnis zu seiner Ex-Freundin Ina Müller (60), mit der er zwölf Jahre lang zusammen war. Die beiden stehen offenbar noch immer in regelmäßigem Kontakt, und Johannes vertraut auf ihr ehrliches Urteil, wenn es um seine Musik geht. "Gestern hab ich ihr mein Album geschickt und gesagt, sie darf und soll in ihrem Urteil richtig hart sein. Früher reagierte ich gern mal beleidigt. Sie wird hoffentlich nicht sagen: 'Was haste denn da für 'ne Scheiße fabriziert?'", erzählte der Wahl-Hamburger, der 2009 mit seinem Debütalbum "Erste Wahl" bekannt wurde, lachend.

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RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"

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Getty Images Johannes Oerding, Musiker

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Getty Images Ina Müller beim Steiger Award 2018