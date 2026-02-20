Durstiger Zombie: Patzer in "The Walking Dead" enthüllt

In der allerersten Folge von The Walking Dead hat sich ein Fehler eingeschlichen, der bis heute in der Serie zu sehen ist. Beim Zeitstempel 01:01:17 der Pilotepisode "Gute alte Zeit" reitet Hauptdarsteller Andrew Lincoln (52) als Rick Grimes durch die Straßen von Atlanta, hinein in eine Herde hungriger Beißer. In dieser eigentlich schockierenden Szene blickt Rick in die blutigen, untoten Gesichter der Zombies – doch wer genau hinsieht, kann einen der Komparsen bei etwas beobachten, das Untote eigentlich nicht mehr tun: Seelenruhig trinkt er einen Schluck Wasser aus einer Plastikflasche, als wären die Dreharbeiten unterbrochen. Offenbar hat er die Klappe nicht gehört, wie Kino.de und viele weitere Fans vermuten.

Der Fauxpas ist auch 16 Jahre nach dem Start der Horror-Serie noch immer nicht retuschiert worden – anders als bei der Fantasy-Serie Game of Thrones, wo ähnliche Fehler nachträglich von Sender HBO digital entfernt wurden. Dort war in einer Szene kurz vor dem Finale eine Wasserflasche hinter dem Fuß von Samwell Tarly zu sehen und nur zwei Episoden zuvor hatte sich ein Kaffeebecher auf dem Tisch vor Daenerys Targaryen eingeschlichen. Bei "The Walking Dead" bleibt der durstige Zombie hingegen weiterhin erhalten.

Andrew Lincoln spielte die Hauptrolle des Rick Grimes über viele Staffeln hinweg und wurde zum Gesicht der Serie. Die Pilotfolge, die den Fehler enthält, markierte 2010 den Auftakt einer der erfolgreichsten Horror-Serien überhaupt. Rick erwacht darin aus dem Koma in einer Welt, die von Zombies überrannt wurde, und macht sich auf die Suche nach seiner Familie. Die erste Episode legte den Grundstein für das, was zu einem weltweiten Phänomen werden sollte, mit zahlreichen Spin-offs und einer riesigen Fangemeinde. Die Serie ist bei Prime Video, auf Disney+ und Netflix verfügbar.

Andrew Lincoln als Rick Grimes in "The Walking Dead" Staffel vier

Andrew Lincoln in "The Walking Dead" Staffel sieben

ActionPress Szene aus "The Walking Dead"