Prinzessin Kate teilt süße Erinnerung an früheren Hund Lupo

Bei einem Besuch in einer Vorschule im italienischen Reggio Emilia erlebte Prinzessin Kate (44) jetzt einen emotionalen Moment, der sie an einen früheren Weggefährten erinnerte. Sie entdeckte in der Scuola Comunale d'infanzia Anna Frank bei einer Aktivität mit den Kindern das Wort "Lupo" – auf Italienisch "Wolf" – auf einem Blatt Papier. Sofort legte sie die Hand auf ihre Brust und schwärmte laut dem Hello Magazin gerührt. "Unser Hund hieß Lupo. Wir hatten einen Hund namens Lupo", sagte sie lächelnd. Als jemand scherzhaft fragte, ob Lupo ein großer Hund gewesen sei, widersprach sie mit einem Lachen: "Nein, eigentlich nicht." Mit den Händen zeigte sie die überschaubare Größe des Tieres und fügte liebevoll hinzu: "Aber er hatte eine große Persönlichkeit."

Bei Lupo handelte es sich um einen schwarzen Cocker Spaniel – das erste gemeinsame Haustier von Kate und Prinz William (43). Ihr Bruder James Middleton (39) hatte ihnen den Hund im Jahr 2011 als nachträgliches Hochzeitsgeschenk überreicht, wie er in seinem Buch "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life" erzählte. Lupo wurde schnell zu einem festen Bestandteil der Familie und war regelmäßig in Familienfotos zu sehen – oft an der Seite der Kinder George (12), Charlotte (11) und Louis (8). Im November 2020 gaben William und Kate seinen Tod bekannt. "Traurigerweise ist unser geliebter Hund Lupo letztes Wochenende von uns gegangen", schrieben sie damals auf Instagram. "Er war neun Jahre lang das Herzstück unserer Familie und wir werden ihn sehr vermissen." Noch vor Lupos Tod hatte James der Familie mit Orla – einem ebenfalls schwarzen Cocker Spaniel, der mit Lupo verwandt war – eine Art Nachfolgerin geschenkt.

Heute gehört zur Hundefamilie der Wales neben Orla auch noch ein brauner Cocker Spaniel namens Otto. Wie Kate bei einer Gartenparty im Buckingham Palace laut dem Magazin verriet, sorgt der Welpe für einiges an Chaos im Haushalt. "Er hat neulich ziemlich viel zerkaut", gab sie bei ihrem Besuch lachend zu und fügte hinzu: "Man muss sie beschäftigt halten. Das Erste, was wir morgens tun, ist nachzufragen: 'Hat jemand Otto schon rausgebracht?'" Trotz allem versteht Kate es, auch in solchen Momenten charmant zu bleiben – eine Eigenschaft, die die Prinzessin auch bei öffentlichen Auftritten immer wieder unter Beweis stellt.

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Getty Images Prinzessin Kate besucht die Scuola Comunale d’infanzia Anna Frank in Italien, Mai 2026

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Imago Prinzessin Kate und Prinz William mit Baby George und Hund Lupo, 2013

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Instagram / jmidy James Middleton mit seinen Hunden, September 2023