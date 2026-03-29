Trödel-Wandteppich: "Bares für Rares"-Verkäufer fassungslos

Ein vermeintlicher Wandteppich, den Heike und Joachim vor rund zwei Jahrzehnten auf einem Flohmarkt erworben hatten, entpuppte sich bei Bares für Rares als wertvoller religiöser Schatz. Die beiden Verkäufer präsentierten das farbenfrohe Objekt in der ZDF-Sendung, ohne um dessen kulturelle Bedeutung zu wissen. Moderator Horst Lichter (64) zeigte sich sofort angetan von dem Stück, das er als "sehr schick und sehr schön" bezeichnete. Expertin Friederike Werner klärte schließlich auf, dass es sich bei dem Fund keineswegs um einen gewöhnlichen Teppich handelt, sondern um ein sogenanntes Thangka – ein geweihtes Rollbild aus dem tantrischen Buddhismus aus Nepal, das wohl einst in einem Kloster hing.

Die 64-jährige Expertin erläuterte, dass das auf feinem Leinen gemalte Werk aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen der fünf Buddhas im Zentrum zeigt. Besonders wertvoll machte das Thangka die Entdeckung auf der Rückseite: Dort fand Friederike die sogenannten Keimsilben, die Körper, Wort und Geist der Gottheit symbolisieren. Ein Geistlicher habe diese Silben einst auf das Leinen geschrieben und das Bild anschließend geweiht. "Der Geist dieser Gottheit ist dadurch in dem Bild anwesend. Das ist ganz wichtig", betonte die Expertin. Während Horst nur "Irre" staunen konnte, verschlug es Heike regelrecht die Sprache, als Friederike einen Schätzpreis von 1200 bis 1500 Euro nannte – immerhin das Sechs- bis Siebenfache des erhofften Wunschpreises von 200 Euro.

Im Händlerraum herrschte zunächst Verwirrung, denn auch die Profis erkannten die wahre Bedeutung des tibetischen Ritualbilds nicht sofort und hielten es für einen gewöhnlichen Wandteppich. Walter Lehnertz (59) eröffnete das Bieten mit seinen traditionellen 80 Euro und schien von der religiösen Weihe wenig beeindruckt. Auch seine Kollegen hielten sich zurück. Wolfgang Pauritsch (54) berichtete, dass solche Objekte vor 30 Jahren im Auktionshaus noch 500 bis 700 Mark erzielt hätten, heute aber längst nicht mehr so gefragt seien. Erst als Joachim den Schätzpreis verriet, kam Bewegung in die Runde. "Alter Schwede", platzte es daraufhin ungläubig aus Walter heraus. Auch Lisa Nüdling (46) zeigte sich skeptisch gegenüber der Bewertung. Am Ende sicherte sich Sarah Schreiber das geweihte Thangka für immerhin 1000 Euro und bescherte den Verkäufern einen mehr als zufriedenstellenden Abschluss.

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ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, "Bares für Rares"-Expertin

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IMAGO / Panama Pictures Horst Lichter, Moderator

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Instagram / annika_rassbach Annika Raßbach (zw. v. l.) und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025