Zu wenig? "Bares für Rares"-Verkäufer lehnt 22.000 Euro ab

Eigentlich lief alles nach Plan bei Günther Hoffman aus dem Saarland, der bei Bares für Rares zwei wertvolle Schmuckstücke aus Italien präsentierte. Der Rentner hatte eine Clutch und ein Zigarettenetui im Gepäck, die beide aus 750er-Gold gefertigt sind. Expertin Wendela Horz zeigte sich sofort begeistert und setzte den Wert der beiden Raritäten deutlich höher an, als Günther ursprünglich erwartet hatte. Allein der Materialwert der beiden Stücke lag bei rund 19.000 Euro. Hinzu kam die außergewöhnliche Verarbeitung, sodass die Expertin Günthers Wunschpreis von 22.000 Euro sogar übertraf und den Wert auf 25.000 Euro taxierte.

Mit der Händlerkarte in der Hand schien der Rentner zunächst verkaufsbereit, wie Kino.de berichtet. Im Händlerraum sorgten die edlen Goldstücke dann prompt für großes Interesse. Die Gebote stiegen schnell an, bis schließlich Susanne Steiger (43) genau jene Summe bot, die Günther sich ursprünglich vorgestellt hatte: 22.000 Euro. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte der Verkäufer seine Meinung bereits geändert. Nach der Einschätzung der Expertin wollte Günther nun mindestens 24.000 Euro erzielen. Für weniger kam ein Verkauf für ihn nicht mehr infrage. Er brach den Auftritt ab und verließ den Händlerraum ohne Deal – dafür aber mit seinen Goldstücken.

Mit seinem Abgang dürfte Günther sowohl Händler als auch Zuschauer überrascht haben. In der beliebten Sendung gibt es immer wieder unvorhergesehene Wendungen und überraschende Abbrüche. Erst kürzlich kam es zu einem enttäuschenden Moment für einen Rentner aus Schwartau: Er wollte eine Uhr für 2.000 Euro verkaufen, doch Expertin Dr. Bianca Berding schätzte sie aufgrund von Zustand und Material nur auf etwa 250 Euro. Daraufhin brach der Verkäufer den Auftritt sofort ab und verließ die Sendung, ohne in den Händlerraum zu gehen. "Bares für Rares"-Fans dürfen sich schon jetzt auf neue Unterhaltung freuen: Die ZDF-Sendung läuft werktags um 15:05 Uhr, Wiederholungen zeigt ZDF Neo jeweils um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr.

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ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

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Instagram / susanne_steiger Julian Schmitz-Avila, Steve Mandel, David Suppes, Jan Čížek und Susanne Steiger,

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Instagram / annika_rassbach Annika Raßbach (zw. v. l.) und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025

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