Belgiens Kronprinzessin wurde Opfer von dreisten KI-Inhalten

Prinzessin Elisabeth (24) von Belgien ist zum Opfer einer perfiden Deepfake-Kampagne geworden. Über mehrere Wochen hinweg wurden auf einem gefälschten Facebook-Profil, das vorgab, der Royal zu gehören, zahlreiche KI-generierte Fotos und Videos veröffentlicht. Obwohl Elisabeths Name in dem Fake-Profil sogar falsch geschrieben war, fielen Tausende Nutzer auf die Fälschung herein. Das Konto sammelte rund 28.000 Follower und jedes einzelne Posting erhielt Hunderte Likes und Kommentare. Unter den verbreiteten Inhalten befanden sich neben manipulierten Bildern, die Elisabeth etwa mit ihrer jüngeren Schwester Eléonore oder der spanischen Prinzessin Leonor (20) an Traumstränden zeigen sollten, auch sexualisierte Videos. Besonders dreist war ein Clip, der die belgische Thronfolgerin scheinbar tanzend in knapper Kleidung vor Gefängnisgittern darstellte.

Der belgische Königspalast hat inzwischen Kenntnis von den Deepfakes erlangt und Gegenmaßnahmen eingeleitet. Gegenüber der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws bestätigte der Palast, dass man die notwendigen Schritte unternommen habe, um die gefälschten Inhalte schnellstmöglich aus dem Netz zu entfernen. Das betreffende Social-Media-Profil ist mittlerweile nicht mehr abrufbar. Der Brüsseler Anwalt Etienne Wery erklärte gegenüber Bild, dass der Palast vermutlich Facebook direkt auf die Fälschungen aufmerksam gemacht habe. Zwar gebe es in Belgien keinen speziellen Straftatbestand für Deepfakes, doch könne sich die Königsfamilie auf bestehende rechtliche Regelungen wie Veröffentlichung ohne Einwilligung, Voyeurismus oder Belästigung berufen.

Dies ist bereits das zweite Mal, dass Elisabeth zur Zielscheibe von KI-manipulierten Inhalten wurde. Im vergangenen Jahr kursierte im Netz ein Foto, das die Prinzessin angeblich im Griechenland-Urlaub mit Prinz Georg von Liechtenstein zeigte. Die Aufnahme löste sofort Spekulationen über eine neue europäische Adelsliebe aus. Doch auch dieses Bild war KI-generiert, woraufhin sich das Fürstenhaus Liechtenstein zu einem offiziellen Dementi gezwungen sah. Elisabeth wurde im Jahr 2001 geboren und ist die älteste Tochter des belgischen Königspaares Philippe und Mathilde. Als Kronprinzessin und künftige Königin steht sie bereits seit ihrer Kindheit im Fokus der Öffentlichkeit.

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Getty Images Prinzessin Elisabeth von Belgien in Luxemburg bei der Thronübernahme von Erbgroßherzog Guillaume

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Getty Images Prinzessin Elisabeth von Belgien beim Galadinner im Großherzoglichen Palast in Luxemburg

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Getty Images Crown Princess Elisabeth beim Treffen am Rande des königlichen Empfangs im Schloss Laeken

Wie findet ihr die Reaktion des belgischen Königspalasts auf die Deepfakes? Genau richtig: schnell und konsequent gegen die Fakes vorgehen. Zu zaghaft: Es braucht deutlich lautere Schritte und klare Ansagen an Meta. Ergebnis anzeigen