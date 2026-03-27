Trotz PBB-Siegprämie: Jimi Blue hat wohl noch immer Schulden

Jimi Blue Ochsenknecht (34) hat offenbar weiterhin finanzielle Probleme. Obwohl der Schauspieler erst im vergangenen Jahr bei Promi Big Brother gewonnen und eine saftige Siegprämie von 100.000 Euro eingestrichen hat, scheint er noch immer einige offene Rechnungen zu haben. Wie Spiegel nun berichtet, ginge es dabei um Anwaltskosten, die im Zusammenhang mit den bereits viel diskutierten, über längere Zeit unbezahlten Restaurantrechnungen aus dem Jahr 2022 entstanden sind. Die Betreibergesellschaft der Lokale hatte damals eine Anwaltskanzlei beauftragt, um gegen Jimi Blue vorzugehen und ihn zur Zahlung aufzufordern. Vier Jahre lang versuchten sie vergeblich, den Realitystar zum Begleichen der Rechnungen zu bewegen.

Konkret handele es sich um Anwaltskosten von 2.601,56 Euro, die Jimi Blue bisher nicht bezahlt habe. Aus diesem Grund soll nun ein weiteres Verfahren gegen den ehemaligen Are You The One?-Teilnehmer eingeleitet werden. Jimi Blue hatte zuvor auf Instagram behauptet, seine Rechnungen in dem Fall "schon längst" bezahlt zu haben. Die neuen Enthüllungen zeigen jedoch, dass dies offenbar nicht der vollen Wahrheit entsprach. Dabei hatte der Schauspieler nach seinem "Promi Big Brother"-Gewinn Besserung gelobt und versprochen, sowohl an sich selbst als auch an seinen Finanzen arbeiten zu wollen.

Jimi Blue wuchs als Sohn von Uwe (70) und Natascha Ochsenknecht (61) im Rampenlicht auf und stand früh selbst vor der Kamera. Seinen Durchbruch feierte er als Kinderstar in der Filmreihe "Die Wilden Kerle", in der er als Leon eine ganze Generation prägte. Auf dem Erfolg aufbauend, startete er eine Musikkarriere und veröffentlichte mehrere Alben, die sich vor allem an ein junges Publikum richteten. Im Anschluss verlagerte er seinen Fokus stärker auf Fernsehen und Realityformate, darunter die Familienserie Diese Ochsenknechts, die bald in die fünfte Staffel startet. Parallel dazu etablierte er sich als Social-Media-Persönlichkeit. Trotz wiederkehrender Kontroversen blieb Jimi Blue konstant präsent und entwickelte sich vom Kinderstar zu einer festen Größe im deutschen Entertainment.

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Joyn/Willi Weber Jimi Blue Ochsenkencht, "Promi Big Brother"-Sieger 2025

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht vor Prozessbeginn wegen schweren Betrugs am Landesgericht Innsbruck, August 2025

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David Bloomer, Sky Deutschland Familie Ochsenknecht posiert