Darum bereut Brooks Nader ihre Fettabsaugung

Brooks Nader (29) hat bei einem exklusiven Gespräch mit dem US-Magazin People eine überraschend offene Aussage gemacht. Anlass war die Veranstaltung "Clarins Night of Extra" im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, bei der das Model als Gast und Markenbotschafterin auftrat. Auf die Frage, ob es eine Schönheitsbehandlung gebe, die sie dauerhaft bereue, zögerte Brooks zunächst kurz – und sprach dann doch: "Ich hatte vor Jahren eine Fettabsaugung und ich bereue sie für immer, weil ich sie einfach nicht brauchte. Ich habe das Gefühl, dass dadurch Dellen und Wellen und solche Dinge entstanden sind." Sie ergänzte eine Empfehlung: "Wir müssen damit einfach weniger machen und gesund bleiben."

Schon im vergangenen Jahr hatte Brooks mit dem Magazin Bustle über ihre Nasenkorrektur und deren Bewertung in der Öffentlichkeit gesprochen. Der Kommentar mancher Leute – sie sehe aus wie Michael Jackson (†50) – schien sie dabei weniger zu erschüttern als zu amüsieren. Darüber hinaus gab die gebürtige Südstaatlerin zu, sich regelmäßig Botox injizieren zu lassen sowie Veneers zu tragen. Zudem nahm sie ein GLP-1-Medikament zur Gewichtsreduktion ein. Letzteres sorgte in der ersten Staffel ihrer Familien-Realityshow "Love Thy Nader" für besonders viel Gesprächsstoff: In einer Folge nahe dem Staffelfinale fanden ihre Schwestern sie nahezu bewusstlos in der Badewanne, nachdem sie die Dosis des Mittels eigenmächtig erhöht hatte, um für ein Fotoshooting "extra durchtrainiert" auszusehen. "Ich nehme es immer noch. Es ist eine Krücke für mich", räumte Brooks ein. "Es ist nicht gesund. Ich sollte es absetzen – ich bin ehrlich darüber."

Brooks' Karriere ist in jüngster Zeit auf einem neuen Höhepunkt angelangt. Sie übernimmt eine Rolle im Reboot der Kultserie Baywatch – und das, obwohl sie nach eigenen Angaben nicht schwimmen kann. Ihre beruflichen Anfänge als Swimsuit-Model liegen im Jahr 2019, doch den Durchbruch erzielte sie erst nach ihrer Gewichtsabnahme. Die Rückmeldungen ihrer damaligen Agentur hatten zunächst gefordert, dass sie 15 Kilo abnehme – ein Druck, den sie nüchtern und ohne Selbstmitleid beschrieb: "Ich habe darüber keine einzige Träne vergossen. Die Fakten sind: Sie wollen, dass ich abnehme. Also, wie erreiche ich das?" Heute beschreibt Brooks ihren persönlichen Stil als das, was sie selbst als "extra" bezeichnet – pompöse Glitzerlooks statt zurückhaltender Ästhetik. Als Vorbild des Minimalismus sieht sie sich ausdrücklich nicht: "Ich bin eine Maximalistin – ich will Glitzer. Ich komme aus dem Süden, also bin ich in jeder Hinsicht extra."

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Getty Images Brooks Nader, Model

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IMAGO / NurPhoto Brooks Nader, Model und TV-Persönlichkeit

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ProSieben/Max Montgomery Leni Klum und Brooks Nader bei GNTM 2026