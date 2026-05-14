Prinzessin Kate über Herausforderungen beim Elternsein

Bei einem Besuch an der University of East London hat sich Prinzessin Kate (44) offen über die Herausforderungen der Erziehung im digitalen Zeitalter geäußert. Die Prinzessin von Wales traf sich dort mit Müttern und ihren Kindern und sprach dabei vor allem über die Frage, wie viel Bildschirmzeit für Kinder angemessen ist. Laut Hello! betonte Kate, wie schwierig es sei, als Elternteil mit den neuesten Entwicklungen in sozialen Medien sowie mit neuen medizinischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen Schritt zu halten. Dabei hob sie hervor, wie wichtig ein starkes soziales Netzwerk für Eltern sei. "Es braucht Energie und Einsatz, um sich dieses Netzwerk selbst aufzubauen", sagte sie.

Der Besuch an der Universität war Teil eines neuen Projekts von Kates Centre for Early Childhood, das sie 2021 gegründet hat. Passend dazu hat sie nun den Online-Leitfaden "Foundations for Life: A Guide to Social and Emotional Development" ins Leben gerufen, der sich an alle richtet, die mit Babys, Kleinkindern und Familien arbeiten. Im Vorwort schreibt Kate: "In einer Welt, die sich zunehmend abgelenkt, fragmentiert und digital anfühlt, ist es wichtiger denn je, in das zu investieren, was uns wirklich gedeihen lässt: menschliche Verbindung." Dass das Thema Bildschirmzeit auch im Palast eine Rolle spielt, machte Prinz William (43) deutlich: Bei einem Dreh für die Apple TV-Serie "The Reluctant Traveler" verriet er, dass seine Kinder George (12), Charlotte (11) und Louis (8) bisher keine eigenen Handys haben und er und Kate diesbezüglich "sehr streng" seien.

Das Thema Bildschirmzeit und soziale Medien bewegt auch andere Royals. Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben sich ebenfalls mehrfach öffentlich über die Risiken sozialer Medien geäußert und warnen regelmäßig vor deren Gefahren für Kinder und Jugendliche. Kate, die sich aktuell auf eine neue Lebensphase vorbereitet, ist Mutter von drei Kindern: Prinz George ist zwölf Jahre alt, Prinzessin Charlotte elf und Prinz Louis acht. Beim Besuch an der Universität trug sie übrigens einen goldenen Hosenanzug und Schmuck mit den Initialen ihrer drei Kinder – ein persönliches Detail, das die enge Bindung zu George, Charlotte und Louis sichtbar machte.

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales trägt ein dunkelblaues Outfit mit Hut und Mohnblume bei den Anzac-Day-Gedenkfeiern am Cenotaph in London

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales lächelt und spricht bei einem Empfang im Buckingham-Palast anlässlich des 100. Geburtstags von Queen Elizabeth II.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026