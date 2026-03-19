Albtraum für Keith Urban: Dated Nicole Kidman ihren Co-Star?

Nicole Kidman (58) und ihr "Scarpetta"-Co-Star Simon Baker (56) sorgten Anfang März bei der New Yorker Premiere der Amazon-Prime-Serie für Aufsehen, als sie händchenhaltend auf dem roten Teppich erschienen. Die beiden spielen in der Produktion ein Ehepaar und scheinen sich auch abseits der Kameras sehr nahezustehen. "Die Chemie zwischen uns ist einfach spürbar", gab Nicole bei der Veranstaltung zu, während Simon scherzhaft hinzufügte: "Ich plaudere nicht über meine Liebschaften." Hinter den Kulissen soll vor allem einer über diese vertrauten Gesten gar nicht glücklich sein: Nicoles Ex-Mann Keith Urban (58), der die öffentliche Nähe der beiden laut Insidern nur schwer erträgt.

Für Nicoles Ex-Mann sind die Liebesgerüchte um Nicole und Simon ein harter Schlag. "Nicole und Simon händchenhaltend zu sehen, war für ihn wie ein Verrat", verriet ein Insider gegenüber dem Magazin Woman's Day. Keith habe gehofft, dass die beiden "nur für die Schlagzeilen" Spaß hätten, doch selbst das fühle sich für ihn wie ein Verrat an. "Er hatte bereits während der Dreharbeiten den Verdacht, dass sie sich näherkommen könnten. Das ist jetzt sein schlimmster Albtraum", so die Quelle weiter. Besonders schockiert sei der 58-jährige Musiker darüber, dass Nicole so kurz nach der Scheidung im September bereits eine neue Beziehung öffentlich mache. "Das hatten sie nicht im Interesse der Mädchen vereinbart", erklärte der Insider.

Nicole und Simon kennen sich bereits seit Jahrzehnten. Die Schauspielerin ist mit Simons Ex-Frau Rebecca Rigg (58) eng befreundet und sogar Patentante seines Sohnes Harry. Zu Keiths Schmerz kommt hinzu, dass seine Töchter Sunday (17) und Faith (15) ihm seit der Trennung noch immer die kalte Schulter zeigen. "Simon stellt eine echte Bedrohung für Keith dar, weil die Mädchen ihn abgöttisch lieben", verriet die Quelle. Der Schauspieler sei seit ihrer Kindheit "wie ein lustiger Onkel" für sie gewesen. Genau das befeuere Keiths Sorge, dass die neue Konstellation sein ohnehin angespanntes Verhältnis zu den Mädchen belasten könnte, so die Quelle.

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Imago Nicole Kidman auf den Chanel-Modenschau, Oktober 2025

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Getty Images Nicole Kidman und Simon Baker bei der G'Day USA Los Angeles Black Tie Gala 2013

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Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas