Skulptur entfacht Bieterwettstreit bei "Bares für Rares"

Edith aus Rheine und Jürgen aus Salzbergen haben bei Bares für Rares ein ganz besonderes Erbstück präsentiert: eine beeindruckende Bronzeskulptur, die sofort alle Blicke auf sich zog. Das Kunstwerk, das Jürgen von seinen Eltern geerbt hat, wurde 1999 vom deutschen Nachkriegsbildhauer Fred Gerz geschaffen und zeigt einen Flötenspieler, der ruhig auf einem Stein sitzt und völlig in seine Musik versunken zu sein scheint. In der Kunstgeschichte steht die Flöte für Leichtigkeit, Unschuld und Heiterkeit – ein klassisches Motiv, das der Künstler eindrucksvoll umgesetzt hat. Mit ihrem Erscheinen bei Horst Lichter (64) hofften die beiden Freunde, einen guten Preis für das wertvolle Stück zu erzielen.

Expertin Bianca Berding zeigte sich begeistert von der aus patinierter Bronze gefertigten Skulptur, die sich in exzellentem Zustand befindet. Sie hob besonders die feinen Details hervor: Unterschiedliche Texturen lassen das Gewand lebendig wirken, während Hände, Füße und Gesicht die große handwerkliche Präzision des Künstlers zeigen. Eine Neuanfertigung im Atelier Gerz würde rund 4.580 Euro kosten, auf dem Sekundärmarkt schätzte die Expertin den Wert auf 2.000 bis 2.300 Euro – deutlich über Jürgens Wunschpreis von 1.500 Euro. Zwischen den Händlern entbrannte daraufhin ein lebhafter Bieterzoff, bei dem sich die Gebote vom anfänglichen Angebot von 800 Euro zügig auf 1.800 Euro hochschraubten, bis Jan Čížek (50) mit einem entschlossenen Gebot von 2.000 Euro den Schlusspunkt setzte und sich die Skulptur sicherte.

Damit lief es für Jürgen und Edith eindeutig besser als für so manchen anderen Verkäufer in der Show. Vor wenigen Tagen musste zum Beispiel Andreas Böck eine herbe Enttäuschung verkraften. Der ehemalige Gastronom hoffte bei "Bares für Rares" auf 2.000 Euro für seine Uhr – doch Expertin Bianca Berding setzte den Schätzwert knallhart auf nur 250 Euro fest. "Nee!", entfuhr es Andreas, als er den niedrigen Betrag hörte. Die harte Expertise traf ihn völlig unvorbereitet. Fassungslos entschied sich Andreas, die Uhr wieder einzupacken und ohne einen Deal die Heimreise anzutreten.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

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