Ekaterina Leonova kämpfte vor "Let's Dance" mit Verletzung

Vor der dritten Liveshow von Let's Dance wurde das Training von Ekaterina Leonova (38) und Simon Gosejohann (50) zum echten Nervenkrimi. Der Comedian, der nach seinem schwachen langsamen Walzer mit nur zehn Jury-Punkten unbedingt nachlegen wollte, kündigte in seiner Instagram-Story eine geheime Überraschung für den Auftritt an. Ausgerechnet da lenkt Simon plötzlich die Kamera auf Ekats Schulter – dort ist eine deutlich sichtbare Verletzung zu erkennen. "Wenn ich dir von hier über die Schulter gucke, denke ich mir: Wie wird das morgen abgedeckt? Aua, Ekat", kommentiert er besorgt in dem Clip. Wie genau es zu der Verletzung kam, ist nicht bekannt.

Dabei hatte Simon seinen persönlichen "Geheimplan" für die Show so selbstbewusst angeteasert. "Ich weiß, wie wir weiterkommen, diesmal. Diesmal weiß ich’s. Wir kommen weiter. Ich will das, so lasse ich mich nicht abspeisen. Ich tanze jetzt ’ne Runde weiter hier", erklärte er in seiner Story. Sogar Ekaterina selbst war nicht in das Überraschungsmanöver eingeweiht und fragte etwas verunsichert in die Kamera: "Nicht, dass du plötzlich etwas anderes tanzt?" Klar war da nur: Die beiden wollten in der dritten Show mit einer feurigen Salsa zu "Chica Mejicanita" von Mae Arnette zeigen, dass mehr in ihnen steckt als der verpatzte Walzer der Vorwoche. Trotz Blessur trainierten sie weiter – laut Ekat liefen besonders die letzten Proben vor der Liveshow richtig rund.

Trotz des Kampfgeistes reichte es für das Paar am Ende nicht. In der dritten Liveshow mussten Simon und die Profitänzerin das Parkett verlassen. Mit nur neun Jury-Punkten erhielten sie die niedrigste Bewertung des Abends und landeten auch bei den Zuschaueranrufen ganz hinten. Die Moderatoren Daniel Hartwich (47) und Victoria Swarovski (32) verkündeten das bittere Aus. Damit endete für den Comedian und seine Tanzpartnerin die "Let's Dance"-Reise schneller als erhofft.

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RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Simon Gosejohann bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Willi Weber Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2026