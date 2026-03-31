Nach drei Monaten: Sara Kulka und Christian sind getrennt

Überraschende Liebesnews von Sara Kulka (35): Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Freund Christian haben sich getrennt. Das gab sie in einem längeren Statement auf Instagram bekannt. "Meine Beziehung hat in letzter Zeit gekriselt. Und leider hat sie diese Krise nicht überstanden", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie mit dem Rücken zur Kamera in die Sonne blickt. Sie wolle ihre Follower nicht im Unklaren lassen und erklärte deshalb transparent: "Wir haben uns getrennt. Ich bin wieder Single." Erst vor gut zwei Monaten hatte Sara ihre Liebe zu Christian öffentlich gemacht, als sie sich gemeinsam auf der Dschungelparty von Julian F. M. Stoeckel zeigten. Kennengelernt hatten sich die beiden kurz vor Weihnachten 2025.

Als Grund für das Liebes-Aus nannte die 35-Jährige unterschiedliche Vorstellungen von einer Beziehung. Sie und Christian würden schlicht "nicht zusammenpassen", erklärte sie in ihrem Beitrag. Wichtig war Sara dabei zu betonen, dass es zwischen ihr und ihrem Ex keine schlechte Stimmung gebe. "Es gibt keine Negativität oder bösen Gefühle", stellte sie klar. Zudem schloss die Influencerin aus, dass Untreue oder Missbrauch eine Rolle gespielt hätten: "Ich wurde weder betrogen noch belogen, noch habe ich psychischen oder physischen Missbrauch erlebt. Leider ist das für viele Menschen Realität, auch in meiner eigenen Vergangenheit."

Die Trennung kommt für viele Fans überraschend, schließlich hatte Sara erst vor wenigen Wochen geschwärmt, wie sehr Christian sie beeindruckt habe. "Ich date einen ganz tollen Mann, der mich komplett aus meinen Schuhen geworfen hat. Ich hatte es nicht vor, ihn zu daten", sagte sie damals im Interview mit Bunte. Auf der Dschungelparty im Januar hatte sie zudem gegenüber Promiflash verraten, dass Christian deutlich jünger sei als sie. Der Altersunterschied habe ihr zwar zu schaffen gemacht, allerdings weniger aus persönlichen Gründen, sondern vielmehr wegen "des gesellschaftlichen Bildes". Im Alltag hätten die beiden gut harmoniert, betonte Sara damals noch.

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Imago Sara Kulka und Christian, Januar 2026

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Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, TV-Bekanntheit

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Imago Sara Kulka und Christian bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty, Januar 2026