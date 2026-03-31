Drama im Privatjet: Robert Geiss wirft Tochter Shania raus

Robert Geiss (62) und seine Tochter Shania (21) sind auf dem Weg zu einem wichtigen Geschäftstermin nach Luxemburg in einen handfesten Streit geraten. Während des Fluges im Privatjet wurde der Realitystar plötzlich flugkrank und hatte mit Übelkeit zu kämpfen. Shania fand die Situation zunächst amüsant und machte sich aus Langeweile über ihren Vater lustig – bis das Schicksal zurückschlug und sie selbst von der Übelkeit erfasst wurde. Die Kombination aus starken Turbulenzen, Stress und angespannten Nerven ließ die Stimmung an Bord kippen. Als dann noch eine lautstarke Diskussion zwischen Shania und ihrer Schwester Davina (22) entbrannte, platzte Robert schließlich der Kragen. "Du kommst nie mehr mit!", blaffte er seine jüngste Tochter in harschem Tonfall an.

Die deutliche Ansage ihres Vaters schien Shania jedoch nicht sonderlich zu beeindrucken. Schlagfertig konterte die 21-Jährige: "Egal, dann fliege ich Linie, das wackelt weniger." Doch nicht nur der turbulente Hinflug stellte sich als Herausforderung heraus. Auch in Luxemburg wartete kein entspannter Aufenthalt auf die Familie. Stattdessen standen strenge Business-Meetings mit den Verwaltern ihrer Jacht "Indigo Star" sowie der Managerin ihrer Modemarke "Roberto Geissini" auf dem Programm. Dabei waren TV-Kameras ausdrücklich unerwünscht. "Über Geld spricht man nicht, und erst recht nicht im Fernsehen", betonte Robert gegenüber dem Kamerateam von RTLZWEI.

Der Trip nach Luxemburg hatte einen klaren Zweck: Die beiden Töchter sollten mehr über das Familienunternehmen und die Firmenkonstruktion lernen. "Die Kinder sollen ein bisschen von unserem Business, was wir haben, und von unserer Firmenkonstruktion mitbekommen und sollen dabei auch lernen", erklärte Robert. Zwischen den Geschäftsterminen und Einblicken in die Firmenstruktur wurde schnell deutlich, dass hinter dem glamourösen Lifestyle der Familie auch sehr viel harte Arbeit steckt. Die Szenen sind in neuen Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" zu sehen, die montags ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt werden. Auf RTL+ sind die Episoden bereits jetzt verfügbar.

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Instagram / shaniageiss Shania Geiss, TV-Bekanntheit

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Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss und seine Tochter Shania

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© RTLZWEI / Das Kraftbild / Severin Schweiger Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss, "Die Geissens"-Stars