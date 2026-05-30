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Lukas Podolski
Jessi und Konstantin Streifling schwärmen von Lukas Podolski

Jessi und Konstantin Streifling schwärmen von Lukas Podolski

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min

Anlässlich seiner Netflix-Dokumentation "Poldi" lud Lukas Podolski (40) zu einem Event in Köln ein – zu den Gästen zählten auch Jessica und Konstantin Streifling. Die Love Is Blind Germany-Stars durften den Fußballstar bei diesem Anlass näher kennenlernen – und speziell für Konstantin war das Treffen etwas ganz Besonderes. Der gebürtige Kölner ist Fan des 1. FC Köln, für den Lukas lange auf dem Platz stand. Im Gespräch mit Promiflash schwärmte das Paar von der Begegnung mit dem ehemaligen Nationalspieler.

"Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt. Ich bin FC-Fan. Poldi war für mich immer das große Idol. Und deswegen habe ich eine ganz tiefe Verbundenheit", erklärte Konstantin im Interview. Und auch wenn sich die beiden schon gelegentlich auf Events über den Weg gelaufen seien, sei es jetzt das erste Mal gewesen, dass sie wirklich miteinander ins Gespräch kamen. Was das Paar an Lukas besonders beeindruckt, ist vor allem seine Nahbarkeit. Jessica beschrieb ihn als "herzlich" und "offen", jemanden, "der Leuten mit offenen Armen begegnet". Konstantin ergänzte: "Er ist immer auf dem Boden geblieben und immer nett und offen zu allen. Und ich glaube, das macht ihn besonders." Für Jessica lässt sich das alles in einem Wort zusammenfassen: "Einfach ein Macher."

Lukas Podolski, der am 4. Juni seinen 41. Geburtstag feiert, gehört zu den bekanntesten deutschen Fußballern überhaupt. Für den 1. FC Köln lief er in zwei Phasen seiner Karriere auf und gilt bei den Fans des Vereins bis heute als Legende. Nun widmet Netflix ihm eine eigene Dokumentation, die den Weltmeister wie nie zuvor zeigt – inklusive nacktem Po und emotionaler Einblicke!

Collage: Konstantin und Jessica Streifling mit Lukas Podolski
IMAGO / uture Image / C. Adolph, IMAGO / Panama Pictures / Christoph Hardt
Collage: Konstantin und Jessica Streifling mit Lukas Podolski
Konstantin Streifling von "Love Is Blind"-Germany Staffel 2
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Fußballstar Lukas Podolski im Oktober 2024
Instagram / lukaspodolski
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Gebt ihr Jessi & Konstantin recht: Ist Poldi wirklich so bodenständig und nahbar?
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