"Love Is Blind": Mit ihnen haben Konsti und Jessi Kontakt

Ein ganzes Jahr ist es schon her, dass Jessica und Konstantin Streifling bei Love Is Blind Germany die große Liebe fanden. Doch wie steht es nach so langer Zeit um die Freundschaften zu den anderen Kandidaten? In einem Interview mit Promiflash packt das Paar nun aus und verrät, dass ihnen diese beiden Turteltauben ganz besonders ans Herz gewachsen sind: Zu Josefina und Gunnar Freimuth pflegen die beiden auch abseits der Kameras engen Kontakt!

Dass die beiden ausgerechnet mit Josy und Gunnar so eng sind, hat für Konstantin einen ganz einfachen Grund: "Man verbindet natürlich die gleiche Erfahrung, tauscht sich da sehr viel aus", erklärt er gegenüber Promiflash. Dieser gemeinsame Background schweißt offenbar zusammen. Doch damit nicht genug: Das enge Band zwischen Konstantin und Kandidat Jan blieb nach der Show ebenfalls erhalten. Im Gespräch bezeichnet Konstantin seinen einstigen Mitstreiter liebevoll als seinen "kleinen Bruder".

Und wie sieht es bei seiner Liebsten aus? Jessica verrät im Interview, dass sie sich abseits der Kameras weiterhin gut mit Wandy versteht. Auch mit Teilnehmern, die im TV überhaupt nicht zu sehen waren, blieb sie in Kontakt. Ganz offensichtlich hat das Ehepaar weitaus mehr aus der Show mitgenommen als nur die große Liebe. Gemeinsame Erfahrungen und Erinnerungen verbinden sie bis heute mit den anderen Teilnehmern der Netflix-Show.

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Imago Jessi und Konstantin Streifling zu Gast im WDR-Talk "Kölner Treff"

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Imago Josefina Freimuth und Gunnar Freimuth bei der Premiere des Netflix-Dokufilms "Poldi" im RheinEnergieStadion

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Netflix Jan, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat Staffel 2

Was sagt ihr dazu, dass Jessica und Konstantin noch zu so vielen Kandidaten Kontakt haben? Richtig cool! Schön zu sehen, dass aus so einer Show echte Freundschaften entstehen. Überrascht mich nicht. Nach so einer intensiven Erfahrung bleibt man eben verbunden. Ergebnis anzeigen