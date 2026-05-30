Sport-Challenges: Jason Kelce startet neue YouTube-Show

Nach seinem Rücktritt aus der NFL im Jahr 2024 hat Jason Kelce (38) offenbar noch lange nicht genug vom Wettkampfsport. Der frühere Profi der Philadelphia Eagles startet jetzt mit "Kelce Versus" eine neue YouTube-Serie, in der er in verschiedene Sportarten abseits seines Football-Lebens eintaucht. Die Show feiert am 2. Juni Premiere und zeigt Jason dabei, wie er sich als blutiger Anfänger immer wieder neuen Herausforderungen stellt – und sich dabei mit Profis aus der jeweiligen Disziplin misst. Wie das Magazin People enthüllte, steigt der Sportler unter anderem ins NASCAR-Stock-Car und taucht tief in die Welt des Motorsports ein.

In der ersten Folge verbringt der 38-Jährige Zeit mit dem Rennstall Hendrick Motorsports und Fahrer Corey Day beim Ag-Pro 300 auf dem Talladega Superspeedway – und das nicht nur hinter dem Steuer, sondern auch mitten im Boxenteam. In weiteren Episoden soll er auf dem Basketballplatz versuchen, den perfekten Dunk zu landen, sowie im Baseball gegen schnelle Fastballs anzustehen. "Ich verbrachte 13 Saisons in der NFL damit, der beste Footballspieler zu sein, den ich sein konnte – und ich vermisse es", erklärte Jason in einem Statement gegenüber People. "Ich vermisse das Spielen, aber ich vermisse auch den Wettkampf, das Verbessern, das Streben danach, der Beste der Welt in etwas zu sein", fügte er hinzu. Die neue Serie entsteht über seine eigene Produktionsfirma Wooderboy Productions gemeinsam mit Wondery.

Neben seiner neuen YouTube-Serie bleibt Jason, der kürzlich mit seinem Gewichtsverlust überraschte, auch abseits des Spielfelds voll im Sport-Kosmos. Der ehemalige Center ist Teil der Montagssendung "Monday Night Countdown" bei ESPN und stand dort bereits mit seinem eigenen Late-Night-Format "They Call It Late Night with Jason Kelce" vor der Kamera. Mit seinem Bruder Travis Kelce (36) betreibt er außerdem den erfolgreichen Podcast "New Heights", der nun noch um ein Live-Event zur Fußball-Weltmeisterschaft erweitert wird: Mitte Juni übernehmen die Brüder für "New Heights Live in LA" das Orpheum Theatre in der Innenstadt von Los Angeles und wollen dort eine Mischung aus Comedy, prominenten Überraschungsgästen und Fan-Aktionen auf die Bühne bringen.

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Getty Images Jason Kelce im Mai 2025 in New York

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Getty Images Jason Kelce unterstützt die #17 HendrickCars.com-Crew beim Ag-Pro 300 in Talladega

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei der New Heights Party im Thriller Country Club in San Francisco, 04. Februar 2026