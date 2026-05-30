Nach Fake-Schwangerschaft: Bonnie Blue erwartet erstes Baby

Bonnie Blue (27) sorgt erneut für Schlagzeilen: Das Model erwartet wohl tatsächlich ihr erstes Baby. Das Nachrichtenportal Daily Star bestätigte jetzt, dass die Internetbekanntheit schwanger ist. Gegenüber dem Medium erzählt Bonnie offen, wie sehr sie die Schwangerschaft körperlich fordert. Vor allem mit ständiger Übelkeit hat die Netzbekanntheit aktuell zu kämpfen. "Die Schwangerschaft ist anstrengend, aber abgesehen davon geht es mir gut. Na ja, ich muss oft würgen – auf eine andere Art und Weise. Das ist frustrierend", erzählt sie. Wer der Vater des Kindes ist, will die Influencerin jedoch weiterhin nicht verraten.

Im Interview erklärt Bonnie, dass es ihr abgesehen von den typischen Beschwerden gut gehe. Ihr Körper habe sich stark verändert, betont die Content-Creatorin, und das sei das echte Problem. Nichts in ihrem Kleiderschrank passe ihr noch, sie müsse gefühlt zehn Nummern größer tragen. Klassische Umstandsmode kommt für Bonnie trotzdem nicht infrage – die Stücke seien ihr optisch zu hässlich und würden ihre Kundschaft nicht befriedigen. Statt einer traditionellen Babyparty will sie eine wilde "Golden Shower"-Party veranstalten, bei der sie die Öffentlichkeit dazu einlädt, auf sie zu urinieren und mit ihr Sex zu haben. Zum Geschlecht ihres Babys äußert sie sich bewusst nicht, verrät aber, dass das Kind gesund sei und es "alles in allem gut" laufe.

Bonnie ist in den vergangenen Monaten immer wieder mit provokanten Aktionen rund um das Thema Schwangerschaft aufgefallen. Nach einem umstrittenen "Breeding"-Event, bei dem sie nach eigenen Angaben mit Hunderten Männern ungeschützten Sex hatte, um eine mögliche Schwangerschaft herauszufordern, erklärte sie zunächst, dadurch schwanger geworden zu sein. Später enthüllte die Webbekanntheit dann, dass diese angebliche Schwangerschaft nur ein inszenierter PR-Coup mit Silikonbauch gewesen war, mit dem sie im Netz hohe Reichweite und viel Geld generierte. Aus diesem Grund sind auch diesmal wieder einige Fans skeptisch, ob die Schwangerschaft diesmal echt ist.

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Influencerin

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TikTok / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star, März 2026

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Pornodarstellerin