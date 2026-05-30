Orla und Otto: So frech sind die Hunde von Prinz William

Bei einem Besuch in Nansledan in Cornwall kam Prinz William (43) kürzlich mit einem Cocker Spaniel in Berührung – und das brachte den Prinzen von Wales so richtig zum Plaudern. Als er den flauschigen Vierbeiner namens Professor Lupin traf, konnte er sich sofort mit dem Hund identifizieren, denn er und seine Frau Prinzessin Kate (44) besitzen selbst zwei Cocker Spaniel. "Hallo, du bist sehr süß! Ich liebe Hunde. Unsere heißen Orla und Otto. Sehr ähnlich wie deiner", sagte William laut Hello! Magazine, das ein Video des Treffens auf Instagram teilte. Sofort fragte er die Familie des Hundes scherzhaft: "Benimmt er sich im Haus? Kaut er alles an?" Und gestand dabei freimütig: "Unsere kauen Pantoffeln. Alles, was auf dem Boden liegt, ist weg."

Die beiden Familienhunde Orla und Otto sind Cocker Spaniel, die vom Bruder von Prinzessin Kate, James Middleton (39), gezüchtet wurden. Orla gehört bereits seit 2020 zur Familie, während Otto ihr Sohn aus einem Wurf von 2025 ist. Sein Name wurde anlässlich seines ersten Geburtstags am 1. Mai öffentlich bekannt gegeben. Auch Prinzessin Kate hat bereits über den jungen Hund gescherzt: Bei einer Gartenparty im Buckingham-Palast Anfang Mai verriet sie laut Hello! Magazine, Otto habe "neulich ziemlich viel gekaut" und ergänzte: "Man muss sie beschäftigt halten. Das Erste, was wir morgens tun, ist nachzusehen: 'Hat jemand Otto rausgebracht?'"

Orla und Otto sind längst fester Bestandteil des Familienlebens von William und Kate, die gemeinsam drei Kinder haben: Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8). Besonders Charlotte scheint eine enge Bindung zu Orla zu haben – die Hündin war bereits in früheren Geburtstagsfotos der Prinzessin zu sehen. In einem kurzen Instagram-Clip zum elften Geburtstag von Charlotte am 2. Mai war zu sehen, wie die junge Royal beide Hunde streichelte und sich eng an einen von ihnen kuschelte, während sie auf einem Boot saß.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William, der Thronfolger, sitzt locker im Gras mit drei kleinen Hunden auf dem Schoß.

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Instagram / princeandprincessofwales Hündin Orla, Hund von Prinzessin Kate und Prinz William

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026