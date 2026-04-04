Deutschland ade? Oliver Pocher liebäugelt mit Auswanderung

Oliver Pocher (48) denkt offenbar ernsthaft darüber nach, Deutschland zu verlassen und in die Schweiz auszuwandern. Im Podcast "TOMorrow" von Journalist Tom Junkersdorf sprach der Comedian jetzt offen über seine Zukunftspläne und verriet, dass ein Wegzug für ihn durchaus vorstellbar sei. "Es ist für mich nicht ausgeschlossen", erklärte der 48-Jährige auf die konkrete Nachfrage, ob er Deutschland den Rücken kehren könnte. Besonders der Raum um Zürich habe es ihm angetan. "Gerade den Zürcher Raum mit dem See, dann aber trotzdem die Berge. Du hast einen Top-Flughafen, eine Top-Infrastruktur", schwärmte Oliver von der Region. Anders als bei früheren vagen Andeutungen teilt der Fünffach-Papa diesmal deutlich konkretere Vorstellungen.

Dass die Schweiz als Steuerparadies gilt, ist dem Moderator natürlich bewusst. Dennoch betonte er, dass die Steuerlage nicht der ausschlaggebende Grund für seine Überlegungen sei. "Klar hast du da ein anderes Steuermodell. Du zahlst aber auch wiederum viel bei Immobilienpreisen oder Lebenshaltungskosten drauf", erklärte Oliver im Gespräch. Vielmehr würden ihn die Landschaft und das Klima reizen. Ein weiterer Faktor, der die Schweiz für ihn interessant mache: "Mein Geschäftspartner sitzt in der Schweiz. Von daher ist es das interessanteste Modell." Zudem betonte der Comedian, dass sein Aufenthaltsort in Deutschland "nicht in Stein gemeißelt" sei.

Daraus, dass seine Kinder bei dieser Entscheidung keine allzu große Rolle spielen, macht Oliver keinen Hehl: "Der erste Schwung Kinder ist in einem Alter, wo es eigentlich egal ist", meinte er dazu. Beruflich sieht er ebenfalls keine Hindernisse für einen Umzug ins Ausland. "Das, was ich mache, kann ich von überall auf der Welt machen", stellte er klar. Bereits vor einigen Monaten hatte Oliver gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43) über das Thema Auswandern gesprochen, allerdings damals noch deutlich unverbindlicher und weniger konkret als jetzt.

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Imago Oliver Pocher bei der Premiere von "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" im Filmtheater Kitzbühel

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seiner Familie, Dezember 2025

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Imago Comedian Oliver Pocher in der Loge beim Spiel 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach, 21.03.2026,