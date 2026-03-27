Comeback? Sandy plötzlich im Podcast von Ex Olli Pocher

Oliver Pocher (48) und Pietro Lombardi (33) haben in der Nacht zu Freitag eine neue Episode ihres Podcasts veröffentlicht – doch anstatt alleine vor dem Mikrofon zu sitzen, gesellte sich überraschend eine weitere Person dazu: Sandy Meyer-Wölden. Die 43-Jährige, die Anfang des Jahres aus dem gemeinsamen Podcast-Projekt mit Oliver ausgestiegen war, kehrte für eine spezielle Folge zurück. Gemeinsam mit dem Comedian und dem Sänger sprach Sandy (43) über ihren abrupten Abgang und verriet, dass es ihr ein Bedürfnis gewesen sei, sich von den Zuhörern zu verabschieden. Deshalb habe sie sich bereit erklärt, noch einmal im Podcast Platz zu nehmen.

Während des Gesprächs diskutierten die drei auch über die Umstände, die zu Sandys Ausstieg geführt hatten. Es seien "Verletzungen" passiert, doch das Ex-Paar habe sich inzwischen wieder angenähert, erklärte die Moderatorin. Besonders spannend: Eine mögliche Rückkehr zum Podcast schloss Sandy nicht aus. Auch Oliver zeigte sich offen für diese Idee und meinte: "Schauen wir mal. Es spricht ja nichts dagegen, zwei Podcasts zu machen." Parallel stellten Oliver und Pietro bei einem Live-Event in Köln den neuen Namen ihres gemeinsamen Projekts vor: "Die Patchwork Boys". Oliver begründete die Namensgebung mit den insgesamt acht Kindern, die er und Pietro aus verschiedenen Beziehungen haben.

Das Aus des gemeinsamen Podcasts von Oliver und Sandy kam im Januar überraschend. Der 48-Jährige hatte damals erklärt, dass es nach der Überarbeitung des bestehenden Vertrags zu finanziellen Differenzen gekommen sei. Oliver deutete an, dass Sandys Partner Alexander Müller dabei eine Rolle gespielt habe: "Da mussten wir uns mit Sandys Lebensabschnittsgefährten auseinandersetzen – und der hatte Forderungen, die wir nicht eingehen konnten", so der Comedian. Zuvor hatte Oliver rund sechs Jahre lang den Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" betrieben – zunächst mit seiner Ex-Frau Amira Aly (33), später dann mit Sandy.

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher, August 2024

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Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher

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Imago Oliver Pocher bei der Premiere von "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" im Filmtheater Kitzbühel