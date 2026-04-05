Luxusauto: Peinlicher Abschlepp-Moment für Timothée Chalamet

Timothée Chalamet (30) erlebte dieses Wochenende vor seiner Villa in Beverly Hills einen sicherlich unangenehmen Moment, wie die Daily Mail berichtet. Sein Luxus-Elektroauto, ein hochpreisiger Lucid Air, wurde vor seinem Anwesen auf einen Abschleppwagen verladen und abtransportiert. Der schicke Wagen wurde auf einem Tieflader weggebracht, wobei bislang unklar bleibt, ob das Fahrzeug zur Reparatur gebracht wurde oder ob andere Gründe hinter der Aktion stecken. Vertreter des 30-jährigen Schauspielers wurden von der Tageszeitung Daily Mail um Stellungnahme gebeten, äußerten sich aber bislang nicht zu dem Vorfall.

Der peinliche Abschlepp-Moment ereignete sich nur wenige Wochen nach einer herben Enttäuschung bei den Oscars 2026. Trotz neun Nominierungen für den Film "Marty Supreme" ging der Streifen komplett leer aus. Timothée selbst war als bester Hauptdarsteller nominiert, musste sich aber Michael B. Jordan (39) geschlagen geben. Während der gesamten Verleihung wurde der Schauspieler zum Ziel von Spötteleien. Moderator Conan O'Brien (62) machte sich bereits in seiner Eröffnungsrede über Timothées kontroverse Äußerungen lustig, die Ballett und Oper seien "unwichtig". Die Kamera schwenkte auf den Schauspieler, der neben seiner Freundin Kylie Jenner (28) saß und laut Körpersprache-Expertin Judi James ein gezwungenes Lächeln aufsetzte.

Timothée und Kylie Jenner sind seit einiger Zeit ein Paar und zeigten sich auch bei den Oscars gemeinsam. Laut Judi James wirkte Kylie während der Zeremonie beschützend und mütterlich, als sie ihrem Freund nach dem Witz von Conan beiseite stand. Auch Timothées Outfit sorgte an dem Abend für Aufsehen. Er trug einen komplett weißen Anzug mit Krawatte und weißen Schuhen sowie eine große schwarze Sonnenbrille. Nutzer in den sozialen Medien verglichen den Look mit einem "Milchmann" und kritisierten die Garderobe scharf. Einer schrieb auf X, er verdiene es allein wegen dieses Outfits nicht, in die Nähe eines Oscars zu kommen.

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Getty Images Timothée Chalamet bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood