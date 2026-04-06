Zendaya überrascht Fans: "Twilight"-Outfit enthüllt ihr Team

Zendaya Coleman (29) sorgt in London mit einem augenzwinkernden Fanmoment für Gesprächsstoff: Bei einem Screening von "The Drama" in London betritt die Schauspielerin die Bühne im klaren Twilight-Look und verrät damit, welchem Team sie angehört – Team Edward oder Team Jacob? Wie das Magazin Vogue berichtet, neigt sich die Pressetour einem Ende zu – und Zendaya liefert noch einmal ein Highlight. Auf ihrem schwarzen T-Shirt prangt Robert Pattinson (39) als Edward Cullen. Die Idee dazu entstand in enger Zusammenarbeit mit Stylist Law Roach, der die Auftritte der Schauspielerin seit Wochen mit raffinierten, filmbezogenen Modegames begleitet.

Die jüngste Erscheinung reiht sich nahtlos in das spielerische Konzept ein, mit dem Zendaya und Law die Promotion von "The Drama" bislang geprägt haben: von einem wiedergetragenen Oscarkleid aus 2015 über ein geliehenes Kleid von Cate Blanchett (56) bis hin zu einem blauen Schiaparelli-Couture-Moment. Mit dem "Twilight"-Shirt kreuzt Zendaya ihre Welt direkt mit der von Co-Star Robert Pattinson und setzt ein humorvolles "Team Edward"-Statement. Abseits der roten Teppiche zeigten sich Zendaya und Robert in einem verspielten Clip für das Magazin locker und nahbar und nahmen dabei Gerüchte um angebliche heimliche Hochzeiten mit Tom Holland (29) und Suki Waterhouse (34) scherzhaft aufs Korn.

Hinter der auffälligen Stilentscheidung steht eine lange, vertrauensvolle Partnerschaft zwischen Zendaya und Law. Beide arbeiten eng daran, Popkultur, Erinnerungsstücke und filmische Referenzen in Looks zu übersetzen – vom nostalgisch wiederentdeckten It-Piece bis zum kess inszenierten Merch-Shirt. "Team Edward" ist für viele ein Schlagwort jener Zeit, in der Fans zwischen Edward und Jacob wählten; Zendayas Wahl knüpft bewusst an diese geteilte Erinnerung an und schafft Nähe zum Publikum. In ihrem gemeinsamen Videointerview mit dem Magazin neckten sich Zendaya und Robert zudem gegenseitig – ein kleiner Einblick in ihre dynamische Tourharmonie. Für 2026 stehen Pressetouren zu "Dune Part 3", "The Odyssey" und einem neuen "Spider-Man"-Film an. Damit bieten die kommenden Termine reichlich Gelegenheit für weitere cineastische Modegames von Zendaya und Law.

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Imago Zendaya beim Louis-Vuitton-Photocall während der Pariser Fashion Week, 10. März 2026.

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Getty Images Robert Pattinson und Zendaya bei der Premiere von A24s "The Drama" im Regal Union Square in New York City, 2. April 2026

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Getty Images Bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater: Zendaya und Robert Pattinson