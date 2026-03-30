Bali-Drama: Kim Virginia hofft auf Aussprache mit Nikola

Kim Virginia Grey und Nikola Grey (30) sorgen erneut für Schlagzeilen. Nachdem der Realitystar seine Frau nach einem heftigen Streit auf Bali alleine zurückgelassen und die Insel überstürzt verlassen hatte, ist er nun wieder dorthin zurückgekehrt. Die 30-Jährige zeigte sich in ihrer Instagram-Story überrascht über seine Rückkehr, da sie selbst nicht mehr lange auf der Urlaubsinsel bleiben werde. Dennoch wertet sie seinen Schritt als positives Zeichen: "Aber das zeigt auch irgendwo, dass er bereit ist für ein normales Gespräch, das alles ganz normal zu klären und ohne Drama. Und das freut mich", erklärte Kim gegenüber ihren Followern. Sie betonte zudem, dass sie nie gesagt habe, generell nicht mit ihm sprechen zu wollen.

In ihrer Story stellte die Influencerin jedoch klar, dass sie nicht einfach "wie ein Häschen" springen werde, nur weil Nikola wieder vor Ort ist. "Ich mache hier mein Ding, und wenn er kommt, freue ich mich über ein Gespräch", erklärte sie selbstbewusst. Kim habe sich von Anfang an gewünscht, die Angelegenheit unter vier Augen und "wie Erwachsene" zu klären. Sie zeigte sich optimistisch, dass es noch am selben Tag zu einem Treffen zwischen den beiden kommen würde: "Ich hoffe, wir quatschen heute einfach und bin mir auch ziemlich sicher, dass wir uns heute treffen werden, und dann schauen wir mal, was wird", so die Realitydarstellerin.

Der Streit auf Bali hatte für reichlich Aufregung gesorgt. Nach seiner überstürzten Abreise hatte sich Nikola weinend in den sozialen Medien geäußert und geklagt, dass er sich nicht genug wertgeschätzt und austauschbar fühle. Die turbulente Beziehung der beiden Realitystars ist bekannt dafür, immer wieder für Drama zu sorgen. Kim und Nikola, die beide durch verschiedene Realityformate bekannt wurden, hatten geheiratet und teilen ihr Leben regelmäßig mit ihren Fans auf Social Media. Ob das angekündigte Gespräch auf Bali nun tatsächlich zur Klärung der Situation führen wird, bleibt abzuwarten.

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025

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Instagram / nikola_glumac Nikola Grey, März 2026