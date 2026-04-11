So laufen Candice Kings letzte Schwangerschaftswochen

Candice King (38) befindet sich in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft – und die Schauspielerin nimmt ihre Fans dabei mit einem humorvollen Instagram-Update mit. In ihrer Story zeigte sie nun ihren kugelrunden Babybauch, der unter einem karierten schwarz-weißen Kleid der Marke Doen kaum zu verbergen ist. Mit einer witzigen Aufzählung schilderte sie, wie es ihr in dieser Zeit geht – und ließ dabei keine Zweifel daran, dass das Finale der Schwangerschaft so seine ganz eigenen Tücken hat.

"Die letzten paar Wochen: Zwischen Schwangerschaft und Allergien bin ich ein aufgedunsenes, schnarchendes Chaos", leitet die Serien-Berühmtheit ihr Update ein. Der Heißhunger auf Obst, der sie schon die ganze Zeit begleitet, ist laut ihr immer noch da – ebenso wie das laute Rülpsen, das sie bereits im ersten Trimester heimgesucht hat. Dass die Kliniktasche noch nicht gepackt und das Kinderzimmer noch nicht fertig ist, scheint sie dabei weniger zu stören, als man denken könnte: Eine übersichtliche Liste mit TV-Serien für die Zeit nach der Geburt steht nämlich bereits fest, wie sie selbst augenzwinkernd einräumte – "also sind zumindest meine Prioritäten klar."

Candice erwartet das Baby gemeinsam mit ihrem Mann Steven Krueger, den sie Ende Februar in einer intimen Zeremonie nahe Nashville geheiratet hat. Damals war sie bereits hochschwanger – was die Suche nach dem passenden Brautkleid zur echten Herausforderung machte. Die Schauspielerin ist bereits Mutter von zwei Töchtern aus einer früheren Beziehung. Einem breiteren Publikum bekannt wurde die 38-Jährige durch ihre Rolle in der Erfolgsserie The Vampire Diaries, in der sie die Figur Caroline Forbes verkörperte.

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Instagram / candiceking Schwangere Candice King im April 2026

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Instagram / candiceking Candice Kings Töchter Florence May und Josephine June aus der Ehe mit Ex-Mann Joe King

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Instagram / candiceking Candice King und ihr Mann Steven Krueger, Februar 2026