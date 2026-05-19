Lola Weippert: "Frauen sollten endlich Vortritt bekommen"

In ihrem gemeinsamen Podcast "SCHÖN LAUT" haben Lola Weippert (30) und Vanessa Mai (34) jetzt eine heiße Debatte rund ums Thema Feminismus geführt. In der sechsten Folge sprachen die Moderatorin und die Sängerin offen über ungleiche Strukturen und das Patriarchat. Beide sind sich einig, dass Gleichberechtigung das große Ziel ist – doch Lola geht noch einen Schritt weiter: Sie fordert, dass Frauen auf dem Weg dorthin auch mal klare Vorteile bekommen sollten.

"Ihr Männer hattet bis zum heutigen Tag prozentual immer Vortritt. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir Frauen mal Vorfahrt bekommen. Und nicht 50:50, sondern gern auch mal 70:30", erklärt die Moderatorin im Podcast. Sie vergleicht die Situation mit einer Wippe: Solange Männer oben sitzen, müsse die Frau erst mal Vortritt bekommen, um das Gleichgewicht herzustellen. Vanessa hakt daraufhin mit einem konkreten Beispiel nach und fragt, ob Lola sich für das Kleid einer Stylistin entscheiden würde, das ihr schlechter steht – nur um eine Frau zu supporten. Lolas schlagfertige Antwort: "Ich würde mit ihr sprechen und zwar so lange, bis sie es umgenäht hat." Außerdem betont die TV-Moderatorin, dass sie bevorzugt Frauen einstelle und diese auch besser bezahle: "Ich muss und ich will und ich werde immer für die Frauen kämpfen. Ich werde Frauen immer besser bezahlen, denn dann sorge ich dafür, dass diese Frauen das Empowerment erleben."

Lola und Vanessa hatten sich nicht etwa in ihrer schwäbischen Heimat kennengelernt, sondern in Los Angeles. Beide Frauen verbindet nun nicht nur die Freundschaft, sondern auch die Erfahrung, als Frauen im Showbusiness ständig bewertet zu werden. Zuletzt haben sie Geschichte bei Schlag den Star geschrieben, da sie als erstes Duo gemeinsam mit einem anderen Duo (bestehend aus Ekaterina Leonova, 39 und Isabel Edvardsson, 43) den Sieg geteilt haben. Auch diesen Sieg sprachen die beiden im Podcast an und betonten erneut, dass genug Platz am Tisch für alle Frauen sei und es Zeit ist, Dinge zu ändern oder umzuschreiben. Mit "SCHÖN LAUT" haben sie sich nach eigenen Angaben einen eigenen Raum geschaffen, in dem sie "nicht nur funktionieren, sondern existieren, diskutieren und inspirieren". Lola bezeichnet sich auf Instagram selbst als "Kind vom Bauernhof", und auch Vanessa hat sich bewusst für ein Leben im schwäbischen Umland entschieden.

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen

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Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln, 04.06.2025

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© Joyn/Willi Weber Ekaterina Leonova, Isabel Edvarsson, Vanessa Mai und Lola Weippert bei "Schlag den Star", Mai 2026