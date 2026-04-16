Neuer Look: Ariel flasht Fans mit ihrer feuerroten Mähne

Reality-Star Ariel (23) hat ihre Fans auf Instagram mit einem neuen Look überrascht. Die Realityshow-Bekanntheit präsentierte sich dort in einer feuerroten Frisur, die viele ihrer Follower an frühere Zeiten von ihr erinnert. Dazu wählte sie einen gewohnt provokativen Kommentar: "Offiziell FSK18", schrieb sie zu den Bildern. Und der neue Auftritt kam offenbar gut an – sowohl bei ihren Fans als auch bei einigen prominenten Kolleginnen.

In den Kommentaren unter dem Beitrag ließen es sich mehrere Bekannte aus der Branche nicht nehmen, ihre Bewunderung auszudrücken. Model Mirja du Mont (50) kommentierte schlicht "Girl" und setzte mehrere Feuer-Emojis darunter. Realitystar Paulina Ljubas (29) wurde etwas deutlicher und schrieb: "Geil, dir steht das so gut." Sarah-Jane Wollny (27) staunt ebenfalls und kommentiert: "Woooow". Auch von ihren regulären Fans hagelte es Begeisterungsbekundungen.

Für Ariel ist ein markanter Style längst nichts Neues. Die Reality-TV-Teilnehmerin sorgte schon in der Vergangenheit immer wieder mit auffälligen Outfits, gewagtem Make-up und wechselnden Frisuren für Gesprächsstoff in den sozialen Medien. Auf Instagram nimmt sie ihre Community regelmäßig mit in ihren Alltag und zeigt dort sowohl Fashion-Experimente als auch private Momente mit Freundinnen und Freunden. Durch diese direkte Nähe hat sich die Influencerin eine treue Fangemeinde aufgebaut, die ihre optischen Veränderungen aufmerksam verfolgt und aktiv kommentiert – wie nun auch bei ihrer neuen, feuerroten Mähne.

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star, April 2026

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star, April 2026

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_ariel__61 Realitystar Ariel