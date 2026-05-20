Leonardo DiCaprio feierte undercover beim Festival in Cannes

Beim Filmfestival in Cannes scheint Leonardo DiCaprio (51) eine Meisterklasse in Sachen Unauffälligkeit abzuhalten. Der Schauspieler, der seit Jahren ein bekanntes Gesicht an der Côte d'Azur ist, war in diesem Jahr kaum zu sehen – und das, obwohl das zweiwöchige Festival kurz vor seinem Ende steht. Lediglich ein kurzer Aufenthalt im legendären Hotel Martinez wurde laut Mirror bekannt: Dort soll der 51-Jährige an der Bar des Hauses, das übrigens als einer der Drehorte der neuen Staffel von The White Lotus dient, ein paar entspannte Stunden verbracht haben.

Ein Barkeeper des Hotels berichtete dem Mirror von dem Aufeinandertreffen. "Leo hält ein sehr, sehr niedriges Profil, wenn er hier ist. Er ist ein riesiger Star und verständlicherweise sehr privat. Er möchte einfach nicht überwältigt werden, wenn er ein oder zwei Drinks genießt. Aber ich habe ihm hier in der Bar vor ein paar Tagen ein paar Cocktails gemixt", sagte er. Weiter schilderte er, wie Leo in einer Ecke saß – in Begleitung von ein paar sehr schönen Frauen, tief ins Gespräch vertieft. "Er war eindeutig gut gelaunt. Leo ist ein toller Typ, wir haben zusammen gelacht, als ich die Drinks an seinen Tisch brachte." Um den Paparazzi zu entgehen, setzt Leo wie gewohnt auf sein bewährtes Mittel: Basecap, Kapuzenpulli und Sonnenbrille.

Der in Los Angeles geborene Schauspieler setzt sich fernab der Kameras seit Jahrzehnten lautstark für den Klimaschutz und die Erhaltung der Artenvielfalt ein und hat nach eigenen Angaben bereits über 85.851.648 Euro an Fördergeldern für entsprechende Zwecke bereitgestellt. Abseits des Festivals dreht er aktuell in Tschechien für den neuen Thriller "What Happens at Night" seines langjährigen Weggefährten Martin Scorsese (83). An seiner Seite steht dabei Jennifer Lawrence (35). Der Film, eine Apple-Produktion, folgt einem amerikanischen Ehepaar, das zu einem verschneiten europäischen Ort reist, um ein Kind zu adoptieren. Privat soll Leonardo derzeit so gefestigt sein wie lange nicht: Der Schauspieler ist seit 2023 mit dem italienischen Supermodel Vittoria Ceretti (27) zusammen.

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Robert De Niro, Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese, Mai 2023

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Amy Sussman / Getty Images , Pascal Le Segretain / Getty Images Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti