Nach Gewichtsverlust: Pietro Lombardi zeigt seine Muskeln

Pietro Lombardi (33) ist 2026 mit einem besonderen Fitnessprojekt am Start – und der Sänger lässt seine Fans regelmäßig daran teilhaben. Jetzt meldete er sich mit einem neuen Update aus dem Fitnessstudio. In seiner Instagram-Story filmte der 33-Jährige seine Oberarme vor dem Spiegel, und die können sich wirklich sehen lassen: Das ärmellose Sport-Top lässt die definierten Muskeln deutlich hervortreten. "Es wird immer besser. Aber, ich schwör's euch, es ist hart. Wirklich. Aber: Immer fleißig bleiben!", schrieb Pietro dazu.

Sein Körper hat sich seit Beginn des Jahres deutlich verändert. Pietro kombiniert sein intensives Training mit einer Abnehmspritze, die er im Rahmen eines medizinischen Konzepts einsetzt. Bereits mehr als zehn Kilogramm hat der Sänger dadurch verloren – ein Ergebnis, auf das er sichtlich stolz ist.

Gestartet hatte Pietro sein Abnehmprojekt Anfang 2026 mit einem Ausgangsgewicht von rund 102 Kilogramm. Gegenüber Bild hatte er damals erklärt, dass er sich bei diesem Versuch, Kilos loszuwerden, dank medizinischer Begleitung besser aufgehoben fühle als bei früheren Versuchen: "Ich merke, wie ich mich leichter fühle und mehr Energie habe. Das motiviert mich extrem."

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Mai 2026

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, April 2026

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi, Sänger (Bild mit künstlicher Intelligenz bearbeitet)