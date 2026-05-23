Bunter Sarg: Lara Joy Körners Sohn Remo (†19) wurde beerdigt

Tiefe Trauer um einen viel zu jung gestorbenen jungen Mann: Remo Aimé Pollert, der Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner (47) und ihrem Ex-Mann Heiner Pollert, ist am vergangenen Freitag in München beigesetzt worden. Der 19-Jährige war am 9. Mai leblos in der Isar an der Münchner Ludwigsbrücke gefunden worden, nachdem er zuvor auf einer Party gefeiert hatte. Die Münchner Polizei geht von einem tragischen Unglück aus. In der St. Georg Kirche fand zunächst ein Trauergottesdienst statt, bevor Remo auf dem Friedhof Bogenhausen seine letzte Ruhestätte fand. Vor dem Altar wurde sein Sarg hingestellt – übersät mit bunten Abschiedsworten seiner Weggefährten und geschmückt mit bunten Pfingstrosen.

Remos Vater Heiner Pollert sprach kurz vor der Beerdigung mit Bild über seinen unvorstellbaren Schmerz. "Da muss man schauen, wie man da durchkommt. Die Trauerbewältigung ist noch nicht abgeschlossen, sie hat erst begonnen", sagte der Unternehmer. Er erinnerte sich auch an den Moment, als er die schreckliche Nachricht erhielt: "Als ich die Nachricht vom Tod meines Sohnes erhielt, habe ich als Erstes meinen besten Freund Sascha angerufen." Den Verlust seines Sohnes bezeichnete er als "Katastrophe". Freunde des Verstorbenen berichteten Heiner zufolge, dass Remos letzte Nacht eine glückliche gewesen sei. Ob ihn das tröste, wisse er "noch nicht" – "vielleicht später einmal", so der Vater.

Auch Remos Mutter Lara fand bei der Trauerfeier Worte, die vielen unter die Haut gingen. Vor rund 300 Gästen sagte sie: "Remo, du hast ein krasses Loch hinterlassen. Und uns gleichzeitig so viel Liebe hinterlassen, dass wir aus diesem Loch wieder rauskommen." Sie blickte auch auf die letzten gemeinsamen Wochen zurück: "Die letzten Wochen mit dir waren so intensiv, als ob du uns auf den Abschied vorbereiten wolltest. Du hattest immer eine anziehende Einzigartigkeit." Dann erinnerte Lara an Remos große Leidenschaften. "Du kanntest 7200 Tracks auswendig. Du hast auf der Straße und unter der Dusche gesungen", erzählte sie laut Focus Online.

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Imago Lara Joy Körner bei der Beerdigung ihres Sohnes Remo Aimé Pollert auf dem Friedhof Bogenhausen in München, 22.05.2026

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Imago Beerdigung von Remo Aimé Pollert, Sohn von Lara Joy Körner, auf dem Friedhof Bogenhausen in München, Mai 2026

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Imago Lara Joy Körner bei der Beerdigung von Remo Aimé Pollert in München, Mai 2026