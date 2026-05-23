Nach Jahren: Halsey zieht Sorgerechtsklage gegen Ex zurück

Halsey (31) hat ihre Sorgerechtsklage gegen ihren Ex-Partner Alev Aydin jetzt zurückgezogen. Damit endet der Rechtsstreit um den gemeinsamen Sohn Ender nun offenbar nach rund drei Jahren. Wie aus Dokumenten hervorgeht, die TMZ vorliegen, teilte die Sängerin dem zuständigen Gericht mit, dass sie das Verfahren nicht weiterverfolgen möchte. Daraufhin wurde der Fall offiziell eingestellt – laut Gericht sei Halseys Entscheidung "bewusst, wohlüberlegt und freiwillig" getroffen worden.

Warum sich die Musikerin nun zu diesem Schritt entschieden hat, ist bislang allerdings nicht bekannt. Es gilt jedoch als möglich, dass sich die beiden Ex-Partner inzwischen außergerichtlich auf eine private Lösung geeinigt haben. In ihrem ursprünglichen Antrag hatte Halsey das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für Ender gefordert, gleichzeitig jedoch gemeinsames Sorgerecht für sich und Alev vorgeschlagen. Zudem hatte sie erklärt, mit einem Besuchsrecht für ihren Ex einverstanden zu sein. Ob diese Punkte mittlerweile intern neu geregelt wurden, bleibt laut TMZ weiterhin offen.

Halsey und Alev hielten ihre Beziehung lange aus der Öffentlichkeit heraus, bevor sie im Januar 2021 ihre Schwangerschaft bekannt machten. Im Juli desselben Jahres wurden die beiden Eltern von Sohn Ender und präsentierten sich danach immer wieder gemeinsam als kleine Familie. Doch das Liebesglück hielt nicht dauerhaft: Im April 2023 trennten sich die beiden, kurz darauf folgte auch der Streit um das Sorgerecht für ihren Sohn. Nach Jahren voller Schlagzeilen scheint sich die Situation zwischen Halsey und Alev inzwischen jedoch spürbar beruhigt zu haben.

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Imago Alev Aydin und Halsey bei der Vanity Fair Oscar Party 2022 in Beverly Hills

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Getty Images Halsey, Sängerin

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IMAGO / Christian Ender Halsey bei den Filmfestspielen in Venedig

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