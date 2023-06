Eva Longoria und Jesse Metcalfe feiern ihr Wiedersehen!

Eva Longoria (48) und Jesse Metcalfe (44) freuen sich offenbar sehr! Die Schauspielerin hatte durch die Dramedy-Serie Desperate Housewives internationale Berühmtheit erlangt. Darin hatte sie die Rolle der selbstbewussten Gabrielle Solis, die mit ihrem wohlhabenden Ehemann Carlos in der Wisteria Lane lebt, verkörpert. In den ersten Staffeln hat Gaby eine heiße Affäre mit niemand Geringerem als ihrem Gärtner John, der von Jesse gespielt wurde. Auf einem Event trafen die beiden nun wieder aufeinander.

Am vergangenen Freitag trafen die Kollegen in Los Angeles wieder aufeinander. Und zwar zu einem ganz besonderen Anlass: Gemeinsam mit anderen Gästen feierten die zwei Evas Regiedebüt. "Flamin' Hot" läuft in den USA bereits in den Kinos. Die Brünette und der Kalifornier scheinen sich nach all den Jahren immer noch sehr gut zu verstehen: Sie strahlten in die Kameras und lagen sich in den Armen.

Die Texanerin hatte zuletzt mit einem süßen Foto aus einem Fotoautomaten an ihre Serienliebe erinnert. Auf dem Schnappschuss liegen sich die beiden Schauspieler in den Armen und machen für einen Streifen von Automatenfotos unterschiedliche Posen. Eva hatte dazu geschrieben: "Wer erinnert sich an dieses explosive Duo aus der Vergangenheit?"

Anzeige

Juan Rico / BACKGRID / ActionPress Jesse Metcalfe und Eva Longoria, Juni 2023

Anzeige

Getty Images Eva Longoria bei der amfAR-Gala in Cannes im Mai 2023

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria und Jesse Metcalfe, ehemalige "Desperate Housewives"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de