Aston Villa siegt: Prinz William ignoriert Anruf im Stadion

Beim Europa-League-Finale am Mittwochabend war Prinz William (43) ganz in seinem Element: Der 43-Jährige verfolgte den 3:0-Sieg seines Lieblingsklubs Aston Villa gegen den deutschen Bundesligisten SC Freiburg im Stadion und feierte ausgelassen mit. Als die Mannschaft nach dem Abpfiff den Pokal in die Höhe stemmte, zückte er sein Handy, um den Moment festzuhalten. Mitten in der Aufnahme ging jedoch ein Anruf ein – den William ohne zu zögern wegdrückte und stattdessen weiterfilmte. Ein kurzer Clip auf X verbreitete den lustigen Moment anschließend rasant im Netz.

Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. "Der Typ ist so verliebt in das Spiel, dass es ihm egal ist, wer ihn anruft", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer schrieb augenzwinkernd: "Er hat den Anruf schneller abgelehnt als alles andere." Manche Fans spekulierten sogar, ob am anderen Ende der Leitung möglicherweise König Charles (77) gewesen sein könnte. "Er kümmert sich mehr um Fußball als darum, sein Land zu retten", hieß es in einem weiteren Kommentar. Nach dem Abpfiff soll William laut The Athletic sogar ins Mannschaftshotel gereist sein, wo die Feierlichkeiten bis in den frühen Morgen weitergingen.

Williams Leidenschaft für den Fußball ist längst kein Geheimnis mehr. Im vergangenen Jahr reiste der Royal sogar zum EM-Finale der Frauen nach Basel. Auch die Aston-Villa-Spieler zeigen sich inzwischen begeistert von seinem Engagement: Mittelfeldspieler John McGinn schwärmte gegenüber TNT Sports von dem Royal: "Es ist toll, seine Unterstützung zu haben – er ist einfach ein ganz normaler Kerl." Außerdem verriet Außenverteidiger Matty Cash gegenüber Sky Sports, dass der Prinz gemeinsam mit den Spielern in der Kabine ein Bier getrunken habe: "Er ist einfach total begeistert. Ehrlich, er ist ein richtiger Supporter."

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Getty Images Prinz William, Oktober 2024

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Getty Images Prinz William bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen, Juli 2025

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Getty Images Prinz William im Juni 2025 bei der Gin-Verkostung