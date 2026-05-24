Shania und Davina Geiss verraten Details über ihre Brust-OPs

Davina (22) und Shania Geiss (21) haben sich einer Brustvergrößerung unterzogen und sprechen jetzt offen über den Eingriff. Im Interview mit Bild erklären die Töchter von Carmen (61) und Robert Geiss (62), warum sie sich zu diesem Schritt entschlossen haben: "Wir haben beide abgenommen und dadurch auch viel Oberweite verloren. Deshalb haben wir uns nicht mehr so wohlgefühlt." Der Eingriff fand im November 2025 statt. Besonders wichtig sei den beiden gewesen, dass das Ergebnis natürlich wirkt. Außerdem betonten Davina und Shania, dass die Entscheidung nichts mit ihrer Mutter zu tun gehabt habe – Carmen hatte selbst bereits einmal eine Brust-OP.

Vor dem Eingriff seien die Schwestern nervös gewesen und hätten Respekt vor der Operation gehabt. Ausführliche Gespräche mit den Ärzten hätten ihnen jedoch die nötige Sicherheit gegeben. Auch ihre Eltern standen hinter ihnen: "Für Mama und Papa war es eigentlich direkt in Ordnung und sie haben uns von Anfang an unterstützt." Diese emotionalen Gespräche mit Robert und Carmen wurden von TV-Kameras begleitet. Die Schmerzen nach dem Eingriff seien erträglich und nicht so schlimm wie befürchtet gewesen. Danach habe es aber dennoch viel Ruhe und Erholung gebraucht. Heute, mehr als sechs Monate nach der OP, blicken beide positiv auf das Ergebnis und berichten, sich sicherer und wohler in ihrer Haut zu fühlen.

Die vierköpfige Familie wurde durch die Sendung Die Geissens bekannt, in der sie ihr Leben dokumentieren. Dass die Brust-OP der Töchter nun öffentlich ist, hat in den sozialen Medien nicht nur Zustimmung ausgelöst – wegen ihres jungen Alters gibt es auch Kritik. Davina und Shania zeigen sich davon aber unbeeindruckt: "Am Ende des Tages ist es unser Körper und unsere Entscheidung." Zuletzt strahlten die Schwestern in Cannes. Dort zeigten sie sich besonders selbstbewusst und posierten in pompösen Roben für das Blitzlichtgewitter.

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AEDT Davina und Shania Geiss beim Lascana Summer Club 2025

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Instagram / davinageiss Davina und Shania Geiss in Kitzbühel

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Getty Images Shania Geiss und Davina Geiss beim Screening von "Das Geträumte Abenteuer" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026