Filmfestspiele: Shania und Davina Geiss verzaubern in Cannes

Bei den Filmfestspielen in Cannes haben Shania Geiss (21) und Davina Geiss (22) für einen echten Glamour-Moment gesorgt. Die Töchter von Carmen (61) und Robert Geiss (62) erschienen gemeinsam auf dem roten Teppich und sorgten mit ihren aufwendigen Looks für Aufsehen. Shania präsentierte sich in einer schwarzen Robe mit goldener Korsage und hochgestecktem Haar sowie glamourösem Make-up in Erdtönen. Ihre ältere Schwester Davina setzte auf ein hautenges Kleid mit Carmen-Design und hohem Beinschlitz, der ihre Beine in Szene setzte.

Damit aber nicht genug: Noch am selben Abend standen für die beiden Schwestern die WIBA-Awards auf dem Programm, bei denen die einflussreichsten Social-Media-Persönlichkeiten der Welt ausgezeichnet werden. Für die Verleihung im legendären Hôtel Martinez legten Shania und Davina einen kompletten Outfitwechsel hin. Davina erschien in einem zeitlosen Kleid in A-Linie mit Glitzer-Effekt und kombinierte dazu dieselben Schuhe, die sie bereits auf dem roten Teppich getragen hatte. Shania wählte ein dunkles Kleid mit drapierter Hüftpartie und überlappender Schulterpartie.

Shania und Davina sind die Töchter des deutschen Unternehmers Robert und seiner Frau Carmen, die mit ihrer Realityshow Die Geissens bekannt wurden. Die Sendung begleitet die Familie seit vielen Jahren bei ihrem Leben zwischen Luxus, Reisen und Familienalltag und hat auch Shania und Davina zu öffentlichen Persönlichkeiten gemacht. Beide Schwestern sind inzwischen regelmäßig auf Social Media aktiv und zeigen dort ihre Leidenschaft für Mode und Glamour.

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Getty Images Shania Geiss und Davina Geiss beim Screening von "Das Geträumte Abenteuer" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023

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Instagram / davinageiss Davina und Shania Geiss in Kitzbühel