Genickbruch: Sylvester Stallone erholte sich nie von Stunt

Sylvester Stallone (79) hat in seiner Reality-Serie "The Family Stallone" erschreckende Details über eine schwere Verletzung preisgegeben, die er sich 2010 beim Dreh des Actionfilms "The Expendables" zuzog. Bei einer Kampfszene mit Wrestler Steve Austin (61) erlitt der Schauspieler einen Halswirbelbruch sowie eine ausgerenkte Schulter. "Ich habe damals dumme Sachen gemacht", erklärte Sylvester in der zweiten Staffel der Serie. Der Star führte bei dem Film nicht nur Regie und wirkte am Drehbuch mit, sondern spielte auch die Hauptrolle des Barney Ross. Trotz der Schwere der Verletzung entschied sich Sylvester damals gegen den Rat seines Arztes und führte die Dreharbeiten zunächst zu Ende, bevor er sich operieren ließ.

Die Folgen dieser Entscheidung begleiten den 79-Jährigen bis heute. "Ich habe mich nie von 'Expendables' erholt. Seit diesem Film war ich körperlich nie mehr derselbe", gestand Sylvester in der Reality-Serie. Insgesamt sieben Operationen musste er über sich ergehen lassen, zudem trägt er seitdem eine Metallplatte im Genick. "Deshalb warne ich die Leute: Macht eure Stunts nicht selbst", fügte der Schauspieler hinzu. Dass er den Dreh nicht unterbrach, lag an den engen Zeitplänen der anderen Stars wie Jason Statham (58), eine Pause hätte das Projekt um vier Monate verzögert, wie Kino.de berichtet.

Seine Ehefrau Jennifer Flavin (57) beschrieb die zahlreichen Eingriffe als "beängstigende Zeit" und hoffte, dass die Operationen ihrem Mann ein komfortableres Leben ermöglichen würden. Auch Tochter Scarlet äußerte sich zu der emotionalen Belastung für die Familie. "Meine ganze Kindheit über hatte er Schmerzen. Er hat alles getan, um sie zu überstehen und für uns da zu sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, ständig Schmerzen zu haben", erklärte sie in der Serie. Sylvester hatte 2010 zunächst noch locker über die Verletzung gesprochen und in US-Talkshows wie bei David Letterman (79) über seinen Genickbruch gescherzt, doch die wahren Ausmaße der Verletzung wurden erst jetzt durch seine Reality-Serie bekannt.

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Getty Images Sylvester Stallone, Premiere von "Tulsa King" 2022

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Getty Images Sylvester Stallone und Jennifer Flavin im Dezember 2023

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Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

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