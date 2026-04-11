Charlie Day fühlte sich vor Jen Aniston wie Häufchen Elend

Charlie Day (50) erinnert sich mit Schrecken an seinen ersten Drehtag mit Jennifer Aniston (57) zurück. Der Schauspieler arbeitete 2011 mit der Friends-Darstellerin für die Komödie "Kill the Boss" zusammen, in der er einen Zahnarzthelfer spielt, der von seiner Chefin sexuell belästigt wird. Jetzt verriet Charlie gegenüber Entertainment Weekly, dass ausgerechnet am allerersten Tag am Set eine besonders unangenehme Szene gedreht werden musste. "Wir mussten tatsächlich die Fotos aufnehmen, mit denen sie mich im Film erpresst." Das bedeutete: Charlie musste sich direkt bei ihrer ersten Begegnung vor Jennifer komplett ausziehen. "Das war so: 'Hallo, wie geht es dir? Also gut, entschuldige, ich ziehe jetzt mal all meine Klamotten aus'", schilderte er die peinliche Situation.

Der 50-Jährige fühlte sich in diesem Moment alles andere als wohl in seiner Haut. "Ich habe mich noch nie blasser und teigiger und einfach unattraktiver gefühlt", gestand Charlie im Interview mit dem Magazin, während sein Gesprächspartner Chris Pratt (46) lachend daneben saß. Die beiden Schauspieler sprachen mit Entertainment Weekly eigentlich über die Veröffentlichung ihres neuen Films "Der Super Mario Galaxy Film". Der Komiker leiht erneut Luigi seine Stimme, Chris spricht Mario, dazu stoßen Anya Taylor-Joy (29) als Prinzessin Peach und Jack Black (56) als Bowser. Doch dann wurde Charlie um eine Einordnung zu alten Fotos früherer Rollen gebeten. Dabei kam auch ein Bild aus "Kill the Boss" zur Sprache, auf dem Jennifer seinem Charakter ins Ohr beißt. Scherzhaft behauptete er zunächst, es handle sich dabei um ein "privates Foto" von ihm und der Schauspielerin, das von Paparazzi geschossen worden sei.

Für Charlie war "Kill the Boss" ein wichtiges Projekt neben seiner Kultserie "It's Always Sunny in Philadelphia". Mit dem Film konnte er sich auch auf der Kinoleinwand als Comedygesicht etablieren und traf am Set auf Stars wie Jason Bateman (57), Jason Sudeikis (50), Kevin Spacey (66) und Colin Farrell (49). Jennifer selbst hatte mit ihrer Rolle als Zahnärztin Julia Harris eine der untypischeren Figuren ihrer Karriere übernommen und sorgte mit den derben Szenen für viele Schlagzeilen. "Ich wurde immer als das Mädchen von nebenan gesehen. Es hat so viel Spaß gemacht, so etwas zu spielen, weil es so weit weg von allem ist, was ich bin", so Jennifer. Privat ist Charlie seit Langem mit Schauspielkollegin Mary Elizabeth Ellis liiert und lebt eher zurückgezogen – was Momente wie den ersten Drehtag vor Jennifer wohl noch ungewohnter für ihn gemacht haben dürfte.

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Getty Images Charlie Day und Jennifer Aniston bei der Premiere von "Kill the Boss", 2011

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Getty Images Der Cast von "Super Mario Bros. Film" im April 2023

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Getty Images Cast von "Horrible Bosses 2" beim Fototermin im Corinthia Hotel London: Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Charlie Day und Jason Bateman