Jennifer Aniston feiert ein Jahr Glück mit Freund Jim Curtis

Jennifer Aniston (57) und ihr Freund Jim Curtis haben einen besonderen Meilenstein erreicht: Das Paar feierte kürzlich sein einjähriges Jubiläum. Und allem Anschein nach läuft es zwischen den beiden bestens. "Es ist eine großartige Partnerschaft, die Jen sehr glücklich macht", verriet jetzt ein Insider dem Magazin People. Die Schauspielerin ist derzeit voll eingespannt, denn aktuell dreht sie die fünfte Staffel ihrer Apple TV-Serie "The Morning Show". Doch selbst der stressige Drehplan scheint der Beziehung keinen Abbruch zu tun – Jim, der als Hypnotherapeut und Wellness-Experte arbeitet, stehe stets hinter Jennifer. "Er war ihr gegenüber immer sehr verständnisvoll, was ihren Zeitplan und alles, was damit einhergeht, betrifft", so die Quelle weiter.

Obwohl beide viel beruflich um die Ohren haben, sorgen sie bewusst dafür, sich füreinander Zeit zu nehmen. "Bei beiden ist gerade viel los, sie finden aber in der Woche immer wieder Zeit füreinander, wann immer es geht", erklärt der Insider. Gemeinsame Momente verbringen Jennifer und Jim dabei oft in einem engen Freundeskreis, zu dem unter anderem Schauspieler Jason Bateman (57), dessen Frau Amanda Anka sowie Comedienne Amy Schumer (44) gehören. "Jen ist sehr dankbar für ihr Leben, und Jim kam genau zum richtigen Zeitpunkt in ihr Leben", so die Quelle. "Ihre anfängliche Freundschaft hat dafür gesorgt, dass sich ihre Beziehung von Beginn an echter angefühlt hat."

Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen Jennifer und Jim tauchten erstmals im Juli 2025 auf, als die beiden gemeinsam mit Freunden auf Mallorca gesichtet wurden. Offiziell machte die "Friends"-Darstellerin die Beziehung einige Monate später auf Instagram, als sie anlässlich seines Geburtstags ein gemeinsames Foto postete. Jim selbst sprach Anfang des Jahres in der Today-Show offen über die Beziehung und erklärte, dass die beiden über gemeinsame Freunde zusammengefunden hätten. "Wir haben herausgefunden, dass wir gemeinsame Freunde hatten und haben angefangen, einfach zu reden", sagte er. "Es hat lange gedauert. Wir haben lange geredet und sind uns nähergekommen."

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Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston und Jim Curtis, Ostern 2026

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Getty Images Jennifer Aniston neben Jim Curtis bei ELLEs Women in Hollywood Celebration 2025 in Los Angeles

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Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis