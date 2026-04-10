Im früheren Leben ein Paar: Jennifer Aniston glaubt daran

Jennifer Aniston (57) und ihr Partner Jim Curtis sollen nicht nur eine Hochzeit planen – sie glauben offenbar auch, dass sie füreinander bestimmt sind, und das in einem ganz besonderen Sinne. Laut einem Insider-Bericht von The Sun sind die Schauspielerin und der 50-jährige Hypnotherapeut und Wellnesscoach davon überzeugt, sich bereits in einem früheren Leben gekannt zu haben. "Jen strahlt. Sie hat das Gefühl, ein Leben lang darauf gewartet zu haben, eine so unkomplizierte Liebe zu finden, und auf eine gewisse Weise glaubt sie, dass es wahr ist", zitiert The Sun eine anonyme Quelle.

Die Grundlage für diese tiefe Überzeugung soll eine gemeinsame Regressionstherapie sein, die das Paar zusammen durchgeführt hat. "Sie haben intensive Regressionstherapien miteinander gemacht und Jen und Jim glauben, dass sie sich in einem früheren Leben getroffen haben", heißt es weiter aus dem Umfeld des Paares. "Sie haben das Gefühl, dass ihre Seelen dazu bestimmt waren, sich in diesem Leben wiederzufinden, um ihre Reise zu vollenden. Es ist alles sehr spirituell und außergewöhnlich, aber für sie funktioniert es absolut." Jennifer selbst hatte Jim gegenüber dem Magazin Elle in höchsten Tönen gelobt: "Er ist außergewöhnlich und hilft sehr, sehr vielen Menschen. Er ist ganz normal und sehr freundlich und möchte Menschen dabei helfen, zu heilen und durch ihr Trauma und ihre Stagnation in Klarheit zu finden."

Jennifer und Jim sollen über ein kleines, intimes Hochzeitsfest nachdenken – und dabei soll Europa ganz oben auf der Liste stehen. Gerüchte über eine mögliche Trauung in Griechenland hatten bereits kursiert. Kennengelernt hatten sich die beiden Anfang vergangenen Jahres über gemeinsame Freunde. Für Jennifer wäre es die dritte Ehe. Zuvor war die Schauspielerin von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt (62) verheiratet, danach mit Justin Theroux (54), von dem sie sich 2018 trennte.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston und Jim Curtis, Ostern 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin