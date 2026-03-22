Jennifer Aniston & Jim erwägen Privatheirat in Griechenland

Jennifer Aniston (57) und ihr Partner Jim Curtis sollen insgeheim über eine romantische Hochzeit in Griechenland nachdenken. Die Friends-Berühmtheit, die seit vergangenem Sommer mit dem Wellnesscoach und Hypnotherapeuten zusammen ist, fühle sich nach Informationen des Magazins Ok! in einer "unglaublich glücklichen Phase" ihres Lebens und habe Vertrauten erzählt, dass sie in Jim den Partner gefunden habe, nach dem sie immer gesucht habe. Erste Gerüchte über eine Romanze waren im Juli aufgekommen, als die beiden gemeinsam auf einem Bootsurlaub in Mallorca fotografiert wurden.

Eine Quelle aus dem Umfeld des Paares verriet dem Magazin, dass beide sich stark zu Griechenland als Hochzeitsort hingezogen fühlen, da sie gemeinsame kulturelle Wurzeln verbinden würden. "In ihrem Kopf wäre es ein sehr symbolischer Ort, um gemeinsam ein neues Kapitel zu beginnen – irgendwo schön, persönlich und bedeutungsvoll, statt einer typischen Hollywood-Location", so der Insider. Jennifer stelle sich eine kleine, ganz private Zeremonie vor, die sich ganz auf die beiden konzentriere – fernab vom großen Spektakel mit hunderten prominenten Gästen und Kameras überall. Die 57-Jährige wolle, dass sich dieses Kapitel ihres Lebens einfacher und authentischer anfühle als ihre bisherigen, stark in der Öffentlichkeit stehenden Ehen.

Jennifer war bereits zweimal verheiratet: von 2000 bis 2005 mit Schauspieler Brad Pitt (62) und von 2015 bis 2018 mit Schauspieler Justin Theroux (54). Während Freunde sich über ihr neu gefundenes Glück freuen, ist das Thema Ehevertrag zu einem heiklen Punkt geworden. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 320 Millionen Dollar, das Jennifer sich über Jahrzehnte durch ihre Schauspielkarriere und Geschäftsunternehmungen aufgebaut hat, raten enge Vertraute – darunter auch Courteney Cox (61) – zu Vorsicht. Jennifer selbst zögere jedoch, das Thema anzusprechen, da sie befürchte, Jim könnte sich dadurch nicht voll und ganz vertraut fühlen. "Sie will, dass ihre Beziehung um Liebe, Verbundenheit und emotionale Sicherheit geht", erklärte die Quelle dem Magazin.

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jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

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IMAGO / YAY Images Filmstars Brad Pitt und Jennifer Aniston

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Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston