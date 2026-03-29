Das erste Mal: Joel Mattli kassiert 30 "Let's Dance"-Punkte

Joel Mattli hat bei Let's Dance einen besonderen Meilenstein erreicht. Der Sportler legte gemeinsam mit seiner Profitänzerin Malika Dzumaev (35) einen schnellen Jive zu "Hound Dog" von Elvis Presley (†42) aufs Parkett und begeisterte die Jury. Die Performance wurde mit insgesamt 30 Punkten belohnt – das erste Mal, dass die volle Punktzahl in der diesjährigen Staffel geholt wurde. Alle drei Juroren zückten für den Auftritt die Zehn und zeigten sich sichtlich beeindruckt von seiner Leistung. Mit diesem Erfolg setzte der Teilnehmer ein starkes Zeichen in der beliebten Show.

Jurorin Motsi Mabuse (44) zeigte sich von der Darbietung begeistert. "Also, das macht Spaß! Mega!", schwärmte sie über den Auftritt und lobte vor allem Joels Rhythmusgefühl sowie seine überzeugende Verkörperung von Elvis. Auch Juror Joachim Llambi (61) fand lobende Worte. "Das war eine geile Nummer!", rief er aus. Er betonte, dass Joel die Choreografie mit einem bemerkenswerten Selbstbewusstsein und gleichzeitig entspannter Art getanzt habe. Von der Seite sehe man normalerweise mehr Fehler, doch bei Joel sei das nicht der Fall gewesen.

Für Joel ist die Teilnahme bei "Let's Dance" eine weitere sportliche Herausforderung nach seinem Triumph bei "Ninja Warrior Austria". Der Sportler hat in seinem Leben bereits schwere Zeiten durchgemacht. Sein Vater ist verstorben und hinterließ ihm eine Sprachnachricht, die Joel als tägliche Motivation diente. Diese emotionale Verbindung zu seinem Papa hat ihm geholfen, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen und über sich hinauszuwachsen. Nun zeigt er auf dem Tanzparkett, dass er auch abseits der Hindernisparcours eine beeindruckende Leistung abliefern kann.

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RTL / Jörn Strojny "Let's Dance"-Kandidat Joel Mattli

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RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury

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