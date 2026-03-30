Gustav Schäfer reagiert auf Bill & Toms "Let's Dance"-Spitze

Gustav Schäfer (37) nimmt die Sticheleien seiner Bandkollegen Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) zu seiner Teilnahme bei Let's Dance gelassen. Der Drummer äußerte sich nun gegenüber der TZ zu den spitzen Kommentaren der Zwillinge, die in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" über seine Performance in der RTL-Tanzshow gesprochen hatten. Mittlerweile habe er die volle Unterstützung von Tom und Bill, versicherte der 37-Jährige. "Sie haben gesagt, ich mache das toll", berichtete Gustav über die Reaktion seiner Bandkollegen. Zugleich räumte er ein, dass die beiden durchaus überrascht über seine Teilnahme gewesen seien. "Es hatte keiner auf dem Schirm, dass ich überhaupt irgendwie 'tanzen' kann", erklärte der Musiker.

Dass die Kaulitz-Brüder die Tanzshow selbst nicht mögen und die Live-Sendungen nicht verfolgen, nimmt Gustav gelassen. "Dafür kann ich nichts, ich bin ja nicht 'Let's Dance'. Ich bin nur ein Teil von 'Let's Dance' und ich mag 'Let's Dance'", stellte er laut dem Magazin OK! klar. Trotz ihrer geringen Begeisterung für das Format würden Bill und Tom die Auftritte ihres Bandkollegen dennoch aufmerksam verfolgen, versicherte Gustav. "Die supporten mich", betonte er und ergänzte entspannt: "Das passt schon alles, so wie es ist."

Die Musiker stehen bereits seit Jahren gemeinsam als Tokio Hotel auf der Bühne und wirken inzwischen wie eine Familie. Bill erklärte zuvor im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood": "Das ist ja nicht böse gemeint, wir kennen den ja schon lange und er kann nicht tanzen." Während die Sticheleien bei vielen Empörung auslösten, wächst für Gustav zugleich der Zuspruch seiner Fans. In der letzten Show unter dem Motto "Idol Night" überzeugte er mit seiner Tanzpartnerin Esther Schweins (55) und ist eine Runde weiter. Die nächste Folge von "Let's Dance" läuft am 11. April um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+.

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RTL / Jörn Strojny Gustav Schäfer, "Let's Dance"-Kandidat 2026

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Getty Images Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer, November 2022

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Getty Images Tokio Hotel, 2005

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