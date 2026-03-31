Baby unterwegs? Joel Mattli wird an Ostern vielleicht Onkel

Es wird ein besonders aufregendes Osterfest für Joel Mattli: Der Let's Dance-Liebling verrät im Gespräch mit RTL, dass er die freien Tage in seiner Heimat verbringt – und dort gespannt auf Familienzuwachs wartet. "Ich fahre nach langer Zeit mal wieder in die Schweiz. Meine Schwester ist hochschwanger. Vielleicht kommt mein Patenkind zur Welt. Vielleicht werde ich in der Osterzeit also Patenonkel", erzählt Joel strahlend. Während er sich also auf mögliche Babynews einstellt, freut sich auch seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) auf die Feiertage – allerdings möchte sie das Fest deutlich entspannter angehen.

Malika setzt an Ostern vor allem auf Ruhe und Auftanken. Die Profitänzerin erklärt im Gespräch mit dem Sender, dass sie nach Bremen fährt, um dort ein paar entspannte Tage zu verbringen. "Ich fahre nach Bremen und freue mich auf die Couch und darauf, Freunde zu treffen. So kann man auch wieder neue Kreativität sammeln", beschreibt sie ihre Pläne. Während Malika also auf gemütliche Stunden mit ihren Liebsten hofft, denkt Joel trotz aller Vorfreude auf das mögliche Patenkind auch an die nächste Show. "Ich kenne mich, ich kann nicht eine Woche gar nichts machen. Weil, dann fährt mein Körper komplett runter und bis ich dann wieder voll da wäre, ist die nächste Show schon vorbei", sagt der Sportler im Interview.

Joel und Malika tanzen in der aktuellen Staffel von "Let's Dance" gemeinsam und begeistern regelmäßig die Zuschauer mit ihren Auftritten. Die beiden müssen sich Woche für Woche neuen Herausforderungen stellen und intensive Trainingseinheiten absolvieren, um die Jury und das Publikum zu überzeugen. Die Feiertage könnten für den Tänzer nun nicht nur Erholung, sondern auch ein freudiges Familienereignis bringen.

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RTL / Jörn Strojny "Let's Dance"-Kandidat Joel Mattli

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RTL / Willi Weber Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

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Imago Malika Dzumaev bei der Weltpremiere von "Blinded by Delight" im Friedrichstadt-Palast in Berlin

Osterpläne im Vergleich: Joel besucht die Familie, Malika setzt auf Couch und Freunde – wessen Plan klingt für euch verlockender? Team Joel: Familienzeit mit Babyfieber! Team Malika: Ruhe, Freunde, Sofa – yes please! Ergebnis anzeigen