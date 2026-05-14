Vanessa Nwattus Freund ermutigte sie zu "Prominent getrennt"

Bei Prominent getrennt sorgt Vanessa Nwattu (26) gerade für mächtig Gesprächsstoff – und das nicht nur wegen ihrer turbulenten Vergangenheit mit Ex-Verlobtem Aleks Petrovic (35). Die Realitystar-Darstellerin verriet in der Show nämlich, dass sie während der Dreharbeiten bereits einen neuen Freund hat. "Der Mann, den ich jetzt kennenlerne, der ist real", schwärmte sie offen in der Runde. Und ihr neuer Partner habe ihr sogar aktiv den Rücken gestärkt, als es darum ging, an dem Format teilzunehmen: "Ich dachte, wie erzähle ich jetzt jemandem, der nicht aus dem Reality-TV kommt, dass ich in ein Format gehe. Mit meinem Ex-Verlobten, den ich jeden Tag hier sehe. Er war derjenige, der gesagt hat: 'Nein mach das. Schlaf mit ihm in einem Bett.'"

Das Problem dabei: Aleks saß in der Nähe und hörte Vanessas Schwärmereien über ihren neuen Mann mit. Sein trockener Kommentar dazu: "So ein 23-jähriger Pisser und sie glaubt das alles." Der Kommentar blieb nicht der einzige Reibungspunkt zwischen den beiden. Aleks bat Vanessa später zu einem Vieraugengespräch und machte klar, dass er ihr Verhalten als respektlos empfindet: "Wir sind jetzt hier zusammen im Haus und müssen zusammen klarkommen. Ich empfinde es als respektlos und würde mir wünschen, dass du das nicht mehr in meiner Anwesenheit tust." Vanessa ließ das nicht auf sich sitzen und hielt dagegen: "Du hast nicht mal die Eier zu sagen, dass dich das trifft, dass ich einfach glücklich bin." Daraufhin lief sie weg – das Gespräch endete ohne Einigung.

Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic waren einst verlobt, bevor ihre Beziehung zerbrach. Bei "Prominent getrennt" treffen einstige Paare aufeinander, die ihre ungelösten Konflikte unter einem Dach miteinander aushandeln müssen – was im Fall der beiden offensichtlich reichlich Zündstoff bietet. Im Einzelinterview zog Vanessa anschließend ein klares Fazit über ihren Ex: "Aleks' Problem ist einfach sein falscher Stolz und sein Ego." Aleks seinerseits kommentierte das Aufeinandertreffen mit den Worten: "Gott sei Dank bin ich die los. Erlösung."

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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RTL Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt", 2026