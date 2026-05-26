Erkannt? Aleks Petrovic teilt seltenes Kinderfoto mit Bruder

Aleksandar Petrovic (35) hat jetzt für einen echten Nostalgie-Moment gesorgt: In seiner Instagram-Story teilte der Realitystar ein seltenes Foto aus seiner Kindheit. Auf dem Bild steht der heute 35-Jährige zusammen mit seinem Bruder Marko Petrovic vor der Kamera. Die beiden Jungs tragen die gleichen Trainingsanzüge in Schwarz, Rot und Weiß, dazu den gleichen Kurzhaarschnitt. Zu dem Schnappschuss schreibt Aleks: "Einfach mein Bruder und ich vor ca. 25 Jahren" und setzt ein rotes Herz dahinter.

Mehr Details zu dem Entstehungsort des Fotos verrät Aleks zwar nicht, doch der enge Zusammenhalt der Brüder ist auf dem Bild deutlich zu erkennen. Die beiden stehen nebeneinander, haben die Arme umeinandergelegt und schauen direkt in die Kamera. Für seine Follower ist der Blick in Aleks' Kindheit etwas Besonderes, denn der Netzstar zeigt nur selten private Aufnahmen aus frühen Jahren. Stattdessen kennen ihn viele als den "maskulinen Mann", wie er sich selbst bezeichnet, aus Realityshows wie Temptation Island VIP oder Prominent getrennt, wo er aktuell mit seiner Ex-Verlobten Vanessa Nwattu (26) zu sehen ist.

Privat spielt seine Familie für Aleks eine wichtige Rolle. Bruder Marko war zuletzt mit ihm gemeinsam bei #CoupleChallenge angetreten, wo sie den zweiten Platz belegten. Seitdem hält er sich jedoch überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Für Aleks' Community ist das Kinderfoto damit nicht nur ein süßer Retro-Moment, sondern auch ein seltenes Fenster in den familiären Hintergrund des Realitystars.

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Imago Aleks Petrovic beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / aleks_petrovic Realitystar Aleks Petrovic (r.) mit seinem Bruder Marko (l.)

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RTLZWEI Aleks Petrovic und sein Bruder Marko bei "#CoupleChallenge", 2026