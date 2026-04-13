Andrea Petković gewinnt "Wer stiehlt mir die Show?"-Finale

Andrea Petković (38) hat das Finale der elften Staffel von Wer stiehlt mir die Show? gewonnen und sich damit einen lang gehegten Traum erfüllt. Die ehemalige Tennisspielerin moderierte die Finalfolge auf ProSieben selbst und stellte sie laut Schweizer Illustrierte ganz unter das Motto der geplatzten Träume – eine Hommage an ihre eigene Sportlerkarriere, in der sie auf viele Dinge verzichten musste. Gleich zu Beginn griff Andrea zum Mikrofon und eröffnete die Show mit einer mitreißenden Karaoke-Performance von "Mr. Brightside" der Band The Killers, ihrem persönlichen Rockstar-Moment. Moderator Joko Winterscheidt (47) bekam derweil das ferngesteuerte Auto, das er sich als Kind immer gewünscht hatte – aber nie bekommen hatte.

Die Folge steckte voller besonderer Momente: Auf dem Studioparkplatz ließ Andrea kurzerhand einen kleinen Tennisplatz aufbauen, um ihr eigenes Mini-Wimbledon zu veranstalten. Nur Sänger Nico Santos (33) gelang es, ihren Aufschlag einmal zu retournieren. Statt Münzen gab es in dieser Folge die kultigen Pimm's-Cup-Karaffen für jede gewonnene Stufe. Joko stürzte nach einer Ablenkungsrunde mit Breakdance-Einlagen und Betonplattenzertrümmern vom ersten auf den letzten Platz und schied aus. Till Reiners sicherte sich die nächste Karaffe. Im Halbfinale lieferte er sich ein riskantes Punkte-Duell mit Nico – doch der Musiker buzzte mutiger, spielte Till punktlos und zog erstmals in dieser Staffel ins Finale ein. Das Endspiel moderierte Katrin Bauerfeind (43), die sich zuvor ebenfalls einen Traum erfüllen durfte: Saxofon spielen mit der Studioband. Im Finale startete Nico stark, setzte seinen einzigen Joker aber beim falschen Moment ein – er wusste es nicht besser als Andrea, dass beim Tanztraining bis acht gezählt wird, und verlor dadurch das Spiel.

Andrea hatte sich die Moderation des Finales in der vorangegangenen Folge durch einen Sieg über Joko gesichert. Ihr erklärtes Ziel war es von Anfang an, mit der Sendung all jenen etwas zurückzugeben, die wie sie selbst als Leistungssportlerinnen und Leistungssportler früh auf viele Wünsche verzichten mussten. Als krönenden Abschluss durfte sie nun ihren Stirnabdruck auf dem "Walk of Brain" hinterlassen – und damit auch diesen Traum Wirklichkeit werden lassen.

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Joyn / Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt und Andrea Petkovic, "Wer stiehlt mir die Show?"

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Clive Brunskill/Getty Images Andrea Petkovic, Tennisstar

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Joyn/Florida TV Joko Winterscheidt, Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners, "Wer stiehlt mir die Show?" 2026